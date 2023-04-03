نقاد يقيمون أبرز دراما رمضان وسط سباق لكسب الجماهير

يعيش صناع بعض الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان الكريم ، سباقا لكسب الجماهير هذا العام .

نرصد في هذا التقرير أراء بعض النقاد حول المسلسلات التي كسبت رهان موسم رمضان بعد انقضاء الأسبوع الأول في شهر رمضان الكريم وأسباب هذا النجاح .

حنان شومان : سوق الكانتو ومذكرات زوج والأجهر حققا نجاحا جيدا

قالت الناقدة حنان شومان للمال إن هناك مسلسلات حققت المراكز الأولى على المنصات الرقمية خلال الأسبوع الأول في شهر رمضان وهي الأجهر للنجم عمرو سعد ومسلسل أخيرا لقصي خولي ونادين نجيم وكامل العدد للنجمة دينا الشريبني وشريف سلامة .

وعن مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان ومحمد سامي قالت شومان : ليس فيه جديدا دراميا ، حتى أداؤه كممثل فيه كسل كبير فهو شبيه بأداؤه في الأسطورة وابن حلال وغيرها من الأعمال الدرامية التي قدمها السنين الماضية.

وأضافت أن المسلسلات التي حظيت بنجاح حقيقي حتى الآن هي المأخوذة عن أعمال فنية قديمة مثل مسلسل ” مذكرات زوج” لطارق لطفي وخالد الصاوي وكذلك مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني وشريف سلامة المأخوذ عن عالم عيال عيال .

وتابعت قائلة إنه يضاف للقائمة مسلسل الهرشة السابعة لأن الفئة العمرية من العشرينات والثلاثينات مهتمة به جدا ، ومسلسل رسالة الامام أفضل ما فيه النجم خالد النبوي ، ومسلسل المداح أسطورة العشق للنجم حمادة هلال على المستوى الشعبي والعامة حقق رد فعل جيد للغاية ، بينما مسلسل ضرب نار لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي جيد و لهما جمهور مضمون ، لكن لاتوجد مفاجئة كبيرة في مسلسلهما ضرب نار ، ولفتت قائلة الى أن أمير كرارة ومي عز الدين قدما مسلسلا مميزا بسوق الكانتو ، وفيه تناغم كبير حقيقة وكل النجاحات محدودة حتى الان ولايوجد عمل درامي واحد استطاع تحقيق نجاحا عظيما .

أحمد سعد الدين : جعفر العمدة وسره الباتع وعلاقة مشروعة مميزون للغاية

من جانبه يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مسلسل جعفر العمدة جيد للغاية لأن مسلسلاته السابقة كانت تصور مشاهدها على الهواء ولاتكتب بصورة كاملة ، أما هذا العام فالمسلسل مكتوب جيد جدا وصورته وإخراجه جيدين وأداء الممثلين مميزا .

وكذلك مسلسل ” سره الباتع “صورته رائعة وقدم ربط بين زمنين الحملة الفرنسية والزمن الحالي والصورة السينمائية فيه لمشاهد الحملة الفرنسية ظهر فيها تأثر بوداع نابليون بونابرت وفق” سعد الدين” ، ومسلسل عملة نادرة فيه ضعف بوجود جمال سليمان برغم تميز نيلي كريم وأحمد عيد ومحمد فهيم .

وتابع أن الكاتب ناصر عبد الرحمن قدم مسلسلا جيدا مع روجينا” ستهم” ، وكذلك مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة برغم عدم وجود دعاية كبيرة له ، وياسر جلال قدم مسلسلا ممتازا منذ أول حلقة فيه ” علاقة مشروعة” برغم عدم وجود دعاية له .

أحمد النجار : محمد رمضان ومحمد سامي كسبا رهان الموسم وياسرجلال أيضا

وأوضح الناقد الفني أحمد النجار أن محمد رمضان مع المخرج محمد سامي قدما مسلسلا فيه توليفة درامية مميزة وجذابة للمشاهدين سواء بوجود مشاجرات كل حلقة او صعبانيات او كوميديا وذلك مايحتاجه الجمهور ويعي جيدا رمضان وسامي هذا الأمر لذلك استطاعا كسب رهان الموسم حتى الان .

أشار أيضا الى أن ياسر جلال قدم مسلسل مميز ” علاقة مشروعة” ، لاسيما أن الكاتبة سماح الحريري حينما تعود للدراما بعد سنوات فذلك مكسب مهم للسوق وكذلك المخرج خالد مرعي مبدع ، لافتا إلى أن مي عمر استطاعت فيه الخروج عن نمطية الشخصيات التي كانت تقدمها السنين الماضية .

ونوه النجار إلى أن مسلسل الهرشة السابعة عمل درامي مهم في موسم رمضان هذا العام وكذلك مسلسل رشيد لمحمد ممدوح وريهام عبد الغفور ، قدما مباراة رائعة في التمثيل ومعهما الفنان القدير أشرف عبد الغفور فوجوده بالمسلسل أضاف له كثيرا.

وكذلك مسلسل المداح 3 لحمادة هلال حقق نجاحا جيدا لأن كتابته جيدة بالاضافة أنه يضم كوكبة من الممثلين الموهوبين مثل رانيا فريد شوقي ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وغيرهم ، وفق النجار.