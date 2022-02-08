نقاد يقميون مسلسل «البحث عن علا» لهند صبري بعد عرض حلقاته الأولى

تباينت الآراء حول المسلسل الجديد الذي تعود به الفنانة التونسية هند صبري للجمهور بعد غياب طويل على منصة نتفليكيس ” البحث عن علا ” وتقدم فيه شخصيته ” علا عبد الصبور” التي شاهدها الجمهور منذ سنوات في مسلسل ” عايزة أتجوز” الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها.

ويشهد هذا المسلسل عودة شخصية “علا عبد الصبور” التي تفاعل معها العالم العربي عند عرض مسلسل “عايزة أتجوز” قبل ١٠ سنوات، لكن الشخصية الكوميدية الباحثة عن عريس بعد بلوغها الثلاثين في ذلك الوقت، ستواجه: “تحديات مختلفة خلال هذه المرحلة الجديدة من حياتها، وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها”.

وخلال رحلتها “تُفاجأ علا بالكثير من الصدمات والألم وخيبات الأمل، لكن تلك الصدمات تمكنها من رسم الطريق، الذي يمكنها أيضًا من إعادة اكتشاف ذاتها، وإصرارها وشغفها سيكونان المحركان الأساسيين اللذين يدفعانها لمواصلة رحلتها، بالإضافة إلى دعم أهلها، وأصدقائها ومساندتهم لها خلال هذه المرحلة”.

ويضم المسلسل على قائمة أبطاله، فنانين منهم: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، كما سيحل على حلقاته الـ ٦ العديد من ضيوف الشرف، وسيعرض مدبلجًا إلى ٤ لغات، ومترجمًا لأكثر من ٣٢ لغة، في ١٩٠ دولة حول العالم.

ماجدة موريس : هند صبري فنانة موهوبة جدا وتقدم أداء صادقا في أدوارها الفنية دائما

وقالت الناقدة ماجدة موريس إن مسلسل البحث عن علا حصد إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى ، لكونه يحمل فكرة مميزة للمشاهد ويعيد الأذهان لحكاية علا عبد الصبور التي وصلت لسن الثلاثين من عمرها وتبحث عن زوج المستقبل.

كما أنها استطاعت أن تجد لنفسها مصدر رزق وإنتاج في حياتها لتعتمد على ذاتها ، فهذه كلها أفكار ايجابية مهمة جذبت المشاهدين للمسلسل الجديد ، لاسيما أننا خلال السنين الماضية زادت نسبة الطلاق في المجتمع العربي بدرجة كبيرة .

وتابعت موريس أن هند صبري فنانة موهوبة جدا وتقدم أداء صادقا في أدوارها الفنية دائما ، ولها حضور كبير مع الجمهور.

خيرية البشلاوي : مسلسل مميز والشخصيات فيه جيدة ويحدث جسر بين المتلقي والدراما فيه

وأكدت الناقدة خيرية البشلاوي أنها مستمتعة بكثيرا بمسلسل البحث عن علا ، لأن فيه قدر كبير جدا من المصداقية فمن يشاهده يصدق الشخصيات والجو العام الذي تتحرك فيه، بالإضافة لتصديقنا لشخصية علا الرئيسة وذلك عنصر رئيسي في قبول العمل أو رفضه.

وتضيف أنه ملاحظ في المسلسلات التي عرضت مؤخرا أنها تعرض قصص أبطال سيدات الطبقة المتوسطة الميسورة المودرن ، ويقدمن حياتن دون افتعال في الأداء ، لافتة إلى أن حوار البحث عن علا مقبول جدا والأطفال فيه مكسب كبير ويقدموا أداء قويا.

وتابعت أن المسلسل من نوعية مسلسلات السوب أوبرا ويجب أن يجد مكانه من الألفة لأننا نشاهده في منازلنا ونحن نجلس على الأريكة أو الأنتريه أو ونحن نفعل أى شىء وذلك أمر مهم جدا لأنه يعتبر جسرا بين الدراما والمتلقي ويحدثا توحدا كبيرا بينهما.