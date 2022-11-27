نقاد يعلقون على رحيل وجيه الليثي : أثرى صناعة السينما مع عائلته وقدم أفلاما جيدة

رحل عن عالمنا المنتج والموزع السينمائي وجيه الليثي ، حيث يعد أحد أشهر المنتجين الذين أثروا الساحة الفنية بعدد من الأفلام الخالدة في ذاكرة السينما فى فترة الستينات والسبعينات.

وبدأ وجيه الليثي مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الأفلام أبرزهم: “عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيره، ثرثرة فوق النيل، ميرامار، الأبطال، الهارب، المزيكا في خطر، إلى المأذون يا حبيبي، ٣٠ يوم في السجن، الشياطين إلى الأبد ، والعتبة جزاز”، وكانت آخر أعماله إنتاج مشترك مع شركة صوت القاهرة خلال مسلسل “سلالة عابد المنشاوي”.

نرصد في هذا التقرير أراء بعض المتخصصين في مسيرة المنتج وجيه الليثي .

ماجدة خير الله : وجيه الليثي كان المصدر الأساسي لشرائط فيديو أفلام السينما لفترة زمنية

أعربت الناقدة ماجدة خير الله للمال : أن الراحل وجيه الليثي كان نشيطا للغاية حينما كان يعمل مع جمال الليثي وكان الأخير يقوم بانتاج وتوزيع الأفلام السينمائية وكذلك مع المنتج الراحل ممدوح الليثي .

وأشارت الى انه بعد ذلك أصبح توزيع شرائط الفيديو قليل جدا بعد قيام المنتج السبكي باحتكار الانتاج والتوزيع السينمائي ، ولم يعد هناك أحدا يؤجر أفلام فيديو ولم يكن سهلا في الماضي الحصول على نسخ جيدة للأفلام بشرائط الفيديو سوى من الراحل وجيه الليثي .

وتابعت قائلة أنه تم بيع جزء كبير من الانتاج السينمائي لقنوات أي أر تي وغيرها ، لذلك لم يعد وجيه الليثي هو المصدر لشرائط الفيديو النسخ الأصلية للكثير من الأفلام السينمائية المصرية التي كانت تعرض في برامج السينما المختلفة ، حيث كان يملك شرائط أفلام السينما بحالة جيدة لكن هذا الأمر توقف منذ 15 عاما ، قبل انهيار مجال توزيع شرائط الفيديو وأصبحت الأفلام حاليا تباع للقنوات الفضائية أو المنصات الرقمية .

وأوضحت أن وجيه الليثي كان من أهم جهات التوزيع السينمائي في مصر ، ثم احتكر هذه الصناعة السبكي لكن كانت جودة الشرائط عنده سيئة للغاية مقارنة بما كان يملكه وجيه الليثي وجمال الليثي وممدوح الليثي مؤكدة أنها كانت عائلة سينمائية مهمة في الصناعة حقيقة .

خيرية البشلاوي : أسرة الليثي كانت مؤثرة في صناعة السينما المصرية

وترى الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي أن الراحل وجيه الليثي وأشقائه جمال الليثي وايهاب وممدوح الليثي كانوا يشكلون عائلة سينمائية حقيقية ويهتمون بالانتاج والتوزيع السينمائي بدرجة كبيرة ولهم بصمة كبيرة في صناعة السينما في فترة الثمناينات .

وأردفت أن الراحل مثل أشقائه كان لديه احساس بصناعة السينما ، وكانوا متحكمين في فترة زمنية معينة في مستوى الانتاج السينمائي ويدهم بيضاء على الصناعة ، وكان لهم ارتباط قوي بالفن المصري وتراثهم سيظل موجودا لسنوات طويلة .

وأكدت البشلاوي أن أسرة الليثي كانت مؤثرة في صناعة السينما المصرية ، ووجيه الليثي أنتج أفلام سينمائية تجارية خفيفة وذلك ليس عيبا ، لأنهم كانوا يرون أن السينما المصرية أحد عناصرها الترفيه وهي فن جماهيري شعبوي في الأساس ، لذلك قدم وجيه الليثي أفلام مثل العتبة الجزاز وانت اللي قتلت بابايا وغيرها ، لكنها كانت أفلام سينمائية محترمة .

محمود قاسم : الراحل وجيه الليثي كان منتجا وموزعا سينمائيا هاما

وأعرب الناقد محمود قاسم أن المنتج الراحل وجيه الليثي كان يتعاون مع أفراد عائلته جمال الليثي وممدوح الليثي وايهاب الليثي الذي قدم أفلام هامة مثل اللص والكلاب .

وأكد قاسم أن الراحل وجيه الليثي كان منتجا وموزعا سينمائيا هاما ، لافتا أنه عمل بصناعة الفيديو لسنوات طويلة مع أشقائه في فترة الثمانينات وهو العصر الذهبي للفيديو .

ونوه أن أفلامه السينمائية التي قدمها من انتاجه وتوزيعه السينمائي كانت أغلبها تجارية وكوميدية مثل العتبة جزاز وانت اللي قتلت بابايا ، وكانت أفلام هذه العائلة السينمائية تحقق انتشارا كبيرا بالوطن العربي .