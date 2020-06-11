نقاد يشيدون باختيار ياسر جلال لبطولة مسلسل «خالد بن الوليد»

أعلن الفنان ياسر جلال عن تقديمه لبطولة المسلسل الديني والتاريخي “سيف الله خالد بن الوليد” في رمضان 2021 من إنتاج سنيرجي، وذلك بعد أن كان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف رمضان الماضي ولكن تعثر المشروع في اللحظات الأخيرة ولم يقدمه .

وأعلن ياسر جلال عن تقديمه لبطولة العمل من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على أحد حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر معه في الفيديو الفنان عمرو يوسف لينفيا تماما وجود أي خلافات تكهن بها البعض، بعد إعلان تقديم المسلسل من ياسر جلال بدلا من يوسف وأظهرا فيه روحا معنويا مميزة ورقيا في التعامل كزملاء وأصدقاء في مهنة واحدة أشاد بها الكثيرين .

فايزة هنداوي: الاثنان قدما صورة راقية للجمهور والأمر لا يستحق أي صراعات

ترى الناقدة فايزة هنداوي ايضا ان ما فعله جلال ويوسف في الفيديو الذي تم نشره أظهر علاقة جيدة بينهما حتى لو كانت الكواليس عكس ذلك ، لكن كون انهما استطاعا ان يظهرا الامر بهذه الصورة المتحضرة فذلك شيئا مميزا منهما امام الجمهور ، ويحسب الامر لياسر جلال الذي حصل على البطولة للمسلسل وظهر بهذا الرقي وكذلك لعمرو يوسف انه خسر عملا فنيا كبيرا كان سيضيف له في تاريخه الفني، ورغم ذلك بارك لزميله امام الجميع وقال له انا مستنيك تعمل المسلسل افضل مني .

وأضافت، ان الامر لا يستحق اي صراعات فقد عرضت ادوارا في الماضي على عادل امام وقام برفضها مثل مسلسل رافت الهجان وقدمه الفنان الراحل محمود عبد العزيز وحقق فيه نجاحا كبيرا.

وأكدت أنه من ناحية ان ياسر او عمرو الانسب لتقديم المسلسل ، فذلك يرجع لمن يستطيع تحضير الشخصية والعلم بصورة جيدة وتقمص الدور وذلك يرجع لمخرج العمل الذي يوجه الممثل لكن ياسر جلال مناسب جدا لتقديم العمل .

سمير الجمل: ما قاما به أخلاق فرسان وياسر يأخذ الأمور بجدية

وقال الناقد الفني سمير الجمل إن ما حدث بين ياسر جلال وعمرو يوسف الساعات الماضية فيه احتراما ورقيا كبيرا كزملاء بالاضافة إلى أن ياسر فنان موهوب ومميز ويستطيع تقديم هذا العمل بصورة كبيرة .

وأضاف انه بعيدا عن ظروف تقديم المسلسل التي يمكن ان تتغير، لكن حقيقة المسلسل من الأعمال التاريخية العظيمة، وما قاما به أخلاق فرسان وشيئا يجب الاشادة به بعيدا عن كون من الانسب للدور من الاخر .

وأشار ايضا الى ان عمرو يوسف فنان ناجح وكذلك جلال لكن ياسر يأخذ العمل الفني بكل جدية ومتفوقا على عمرو يوسف في هذه المنطقة من الدراما .