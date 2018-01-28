نقاد يجيبون عن السؤال: كيف تدير مصر قوتها الناعمة؟

علي راشدقال الإعلامي محمود الوروارى، إن الكلمة الآن أصبح لها تأثير يفوق بكثير تأثير الصاروخ أو المعدات العسكرية، فقد كان للشعراء مكانة خاصة تاريخيًا في مجتمعاتهم في الأزمان الماضية، لما للكلمة والثقافة من تأثير، وتطور الأمر إلى أن أصبح للسينما والتليفزيون تأثير كبير، وقد كانت لمصر الزعامة في وقت

علي راشد



قال الإعلامي محمود الوروارى، إن الكلمة الآن أصبح لها تأثير يفوق بكثير تأثير الصاروخ أو المعدات العسكرية، فقد كان للشعراء مكانة خاصة تاريخيًا في مجتمعاتهم في الأزمان الماضية، لما للكلمة والثقافة من تأثير، وتطور الأمر إلى أن أصبح للسينما والتليفزيون تأثير كبير، وقد كانت لمصر الزعامة في وقت من الأوقات في عهد عبدالناصر بفضل السينما والتليفزيون.

وتابع الورواري خلال مشاركته في ندوة “كيف تدير مصر قوتها الناعمة؟” إن مصر ظل لها تأثير كبير في دول العالم المختلفة من خلال أدوار مؤسساتها التي كانت تمثل قوى ناعمة لمصر، كالأزهر، والكنيسة، والسينما، والمسرح، والأدب، والتي كانت تمثل كلها عوامل قوة ناعمة لمصر، ولكن حدث نوع من التراجع لها، نتيجة سوء إدارتها، الأمر الذي ارتبط به تراجع في الدور المصري الدولي، والذي تحاول مصر الآن جاهدة استعادته بشكل كبير.

وأشار الورواري إلى أن القوة الناعمة لا تحتاج فقط إلى أدوار للدولة ليكون لدينا تأثير من خلال القوة الناعمة فالقوى الناعمة هي أفكار قبل أي شيء آخر، فأكبر تأثير للولايات المتحدة الأمريكية وأكبر مصدر لقوتها الناعمة يتمثل في السينما التي تعتبر فيها الولايات المتحدة الأكثر تأثيرًا في العالم من خلال إنتاجها السنيمائي، كما أن تركيا أصبح لها تأثير كبير في العالم من خلال الدراما التي تصدرها إلى أكثر من 143 دولة حول العالم.

ودشنت ندوة “كيف تدير مصر قوتها الناعمة؟” برنامج ندوات المحور الرئيسي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب “القوى الناعمة كيف؟”، وشارك فيها إلى جانب الوروراري كل من الكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم سعيد، والكاتب الصحفي صلاح سالم.

من جانبه قال الكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم سعيد إن القوة التي نقصدها هي القدرة على التأثير على الدول لدفعها إلى اتخاذ مواقف ما كانت لتأخذها بدون هذا التأثير. وهذا التأثير وهذه القوة من الممكن ان تكون من خلال جيش الدولة، أو من خلال سياسات الدولة، أو من خلال الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية.

وتابع سعيد إن القوة الناعمة هي احدى وسائل التأثير للدول، ولكنها ليست بديلا عن القوة العسكرية في إحداث التوازن في القوى، وهي تسهم في إحداث تقارب بين الدولة المستخدمة للقوة الناعمة والدول الاخرى التي ترغب في التأثير فيها.

ولفت إلى أن مفهوم القوى الناعمة لم يكن ليظهر لولا تحول النظام الدولي، وميله إلى الاستقرار النسبي، على العكس مما كان يحدث في الغرب بالتزامن مع ظهور الثورة الصناعية التي أدت إلى تأجيج المزيد من الصراعات والحروب، نظرا لميل الدول إلى استخدام القوة الصلبة او الخشنة لحسم الصراعات، إلا أن الحرص على المدنيين، والحرص على أن تكون الدولة جذابة بالنسبة للدول الاخرى والمجتمع الدولي هو ما جعل الدول تتجه إلى القوة الناعمة للتأثير في الدول الاخرى لتحقيق ما تصبو إليه من مصالح.

وأشار إلى أن المكانة الخاصة التي حصلت عليها الولايات المتحدة في المجتمع الدولي تعود بالأساس إلى القوة الناعمة، بعكس ما هو حادث في القوى الأخرى المنافسة للولايات المتحدة، وعلى رأسها روسيا، والصين، والهند، والتي لم تنجح في الوصول لمكانة الولايات المتحدة، لعدم وجود نفس الكم من القوة الناعمة المتوافرة لدى الولايات المتحدة.

وفى الحالة المصرية، يتابع سعيد، نجد أن القوة الخشنة أو الصلبة أو العسكرية لم تحقق أي نتائج إيجابية لمصر على مر التاريخ، على العكس من القوة الناعمة التي ساهمت في دفع مكانتها للأمام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر تمتلك من القوة الصلبة والناعمة ما يمكنها من الحصول على مكانة أفضل بكثير مما هي عليه، ولكن بشرط حسن إدارتها، فمصر تحتاج إلى عمليه جراحية لإعادة تقديم نفسها إلى المنطقة والعالم.

واقترح عبد المنعم سعيد تدشين مركز يكون متخصصًا لإدارة القوة الناعمة لمصر، والتنسيق بين كل الجهات المختلفة صاحبة التأثير، لإحداث نوع من التضافر في الجهود بما يخدم أهداف الدولة للتأثير من خلال قواها الناعمة.

من جانبه قال الكاتب الصحفي صلاح سالم إن حركة التطور البشري هي حركة تطور وتحول معرفي بالأساس، فالإنسان في العصور البدائية كان يعيش عمرا أطول، وكان ربما أكبر حجما، ولكنه أقل معرفة، مقارنة بالإنسان في العصر الحديث الذي يعتبر أقل حجما من الإنسان البدائي، وأقل عمرا، ولكنه يملك قدرًا أكبر معرفيا، وهو ما ساعده في أن يكون له تأثير أكبر من الإنسان البدائي، وهو يرسخ فكرة تطور القوة من قوة صلبة إلى قوة ناعمة، تكون المعرفة فيها صاحبة الدور الأكبر في التأثير.

وتابع سالم: إن استخدام القوة الصلبة ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه يعتبر وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف، وإذا كانت هناك قوة ناعمة تتمكن من تحقيق الأهداف ذاتها ولكن دون تكبد التكلفة الخاصة باستخدام القوة الصلبة، فهذا يدفع الدول في العصر الحديث إلى تبني القوة الناعمة كوسيلة حديثة لتحقيق الأهداف.

ولفت سالم إلى أن مصر تعتبر أكثر الدول التي تتوافر بها خلطة خاصة، تضمن نفاذ ونجاح القوة الناعمة، فالزراعة كانت تعتبر من أهم وسائل القوة الناعمة في المجال الاقتصادي حتى تخلفنا عن ركب التطور الزراعي والصناعي والتكنولوجي، كما أن جامعة القاهرة كانت من أهم وسائل القوة الناعمة بريادتها ومساهمتها في تعليم أبناء المنطقة العربية، فضلًا عن الحركة التنويرية والحداثية التي كانت منتشرة في مصر إلى جانب الريادة في مجال السينما في العشرينيات من القرن الماضي.

وهي كلها أمور ساهمت في تشكيل الريادة المصرية في ذلك التوقيت، مشيرا إلى أن الأزهر يعتبر هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق تطوير في الريادة المصرية، خاصة أن التعليم الذي يقدمه مطلوب بشكل كبير في عدد كبير من دول العالم.