نقاد يتحدثون عن الضبطية القضائية لنقابة الموسيقيين بعد منع مطربي المهرجانات

وذلك بعد إصداره قرارا بمنع 16 شخصًا من الغناء في مصر

شدد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، على ضرورة منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية الأيام القادمة وذلك بعد اصداره قرارا بمنع 16 شخصا من الغناء في مصر وهم فناني المهرجانات ومنهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وغيرهم.

وأكد شاكر أن الضبطية القضائية حلم من أحلامنا وقد حصلنا عليه لفترة ثم تم إلغاءه، مضيفًا: “الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ ولابد من الحصول عليها لمواجهة الإسفاف.

حيث أنه سادت حالة من الجدل داخل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بسبب منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.

نرصد في هذا التقرير أراء المتخصصين في الضبطية القضائية ومدى جدوى تحقيقها لنقابة الموسيقيين في الارتقاء بالذوق العام في مصر .

أحمد محيي : الضبطية القضائية بالطبع ستكون عاملا مساعدا قويا لتنفيذ أي اجراءات قانونية

يقول الملحن أحمد محي أن الضبطية القضائية لنقابة الموسيقيين سواء تحققت أم لا ، فالأمر لايحتاج لذلك بالنسبة لمطربي المهرجانات .

حيث أنه يمكن منعهم ببساطة منعهم من اقامة أي حفل فني أو زفاف بتواجد أحد أعضاء نقابة الموسيقيين ومنعه بالتعاون مع الجهة التي تقيم هذا الحفل .

واكد محي ان الضبطية القضائية بالطبع ستكون عاملا مساعدا قويا لتنفيذ أي اجراءات قانونية لنقابة الموسيقيين ضد مطربي المهرجانات الفترة المقبلة ، مشيرا أن ذلك لو لم يتحقق فيمكن أيضا لمسؤولي النقابة السيطرة بصورة معينة على أي شخص يخالف الاجراءات القانونية ولاينتمي للنقابة أن يتم منعه رسميا من الغناء في مصر .

أكرم عادل : للاسف الضبطية القضائية لاتتم بشكل محايد في بلادنا

وقال الملحن أكرم عادل أن الضبطية القضائية هامة في أي مجال ، لكن الهم ان يتم تطبيقها بشكل فعال وحيادي في نفس الوقت ، حيث أن ذلك يتم تطبيقه على أشخاص معينين دون الغير .

وأشار الى ان الضبطية القضائية تعني انه يتم تواجد النقابة بشكل قانوني في أي مكان به حفل فني لتنفيذ اجراءات قانونية ضد أي شخص منتحل أو يعمل بشكل غير رسمي وقانوني .

ونوه انه للاسف الضبطية القضائية لاتتم بشكل محايد في بلادنا ، لذلك لن تكون مؤثرة بدرجة كبيرة لو تم تطبيقها وتفعيلها لنقابة الموسيقيين الفترة القادمة .

زين نصار : الاغنيات التي تحمل اسفافا تؤثر سلبا ومعنويا بصورة سيئة على المجتمع المصري

وقال دكتور زين نصار الناقد الموسيقي أن الضبطية القضائية هامة للغاية بالنسبة لنقابة المهن الموسيقية حاليا ، لانها تعتبر بمثابة سلطة تنفيذية تستطيع من خلالها تنفيذ القرارات التي تريدها ضد أي شخص مخالف لقوانين النقابة ولوائحها المختلفة ، ولايجعلها تنتظر سلطة معينة في الدولة لتنفيذ قراراتها .

ويضيف أن هناك أشخاص يقدمون أغنيات فيها خروج عن الآداب العامة ، ولايوجد قانونا يحمي هؤلاء الشباب وينظم العملية الفنية ، فالفنان حر فيما يقدمه لكن بشرطين مهمين وهما المحافظة على تقاليد البلد والمجتمع وكذلك الحفاظ على هوية الموسيقى الشرقية التي نتبع لها .

وأكد أن هذه الاغنيات التي تحمل اسفافا تؤثر سلبا ومعنويا بصورة سيئة على المجتمع المصري بشكل عام ، لذلك يجب تقنين الأمور قانونيا ورقابيا بصورة كبيرة .