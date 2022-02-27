نقاد يتحدثون عن الراحلة جالا فهمي : كانت موهوبة في السينما وتقديم البرامج لكنها اختفت فجأة

رحلت عن عالمنا الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 أثر ازمة قلبية مفاجئة ، وسبب الخبر صدمة كبيرة للكثير من الفنانين بالوسط الفني.يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني…

رحلت عن عالمنا الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 أثر ازمة قلبية مفاجئة ، وسبب الخبر صدمة كبيرة للكثير من الفنانين بالوسط الفني.

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.



وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في التليفزيون بمسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح أيضًا لكن لم يكن إنتاجها كبيرًا، حيث قدمت مسرحيتين فقط هما ، “ولعها شعللها، كرنب زبادي”.

نادر عدلي : كانت تملك موهبة مميزة وأقرب لحيوية سعاد حسني ومنافسة لنبيلة عبيد ونادية الجندي

أعرب الناقد الفني نادر عدلي فقال : الراحلة جالا فهمي استطاعت أن تكون في فترة زمنية معينة ان تكون بطلة في السينما في الوقت التي كانت البطولة السينمائية حكرا فقط على الفنانتان نادية الجندي ونبيلة عبيد .



وأشار إلى أنها كانت الاقرب ايضا بما تملكه من حيوية وخفة دم وحركة للفنانة الراحلة الموهوبة سعاد حسني ، لكن لأسباب غير مفهومة تماما سواء كانت إنتاجية أو عدم فهم جالا فهمي لطبيعة موهبتها التي كانت تمتلكها أو عدم تبني أحدا لها ظهر ذلك في قلة عدد أفلامها السينمائية التي قدمتها للجمهور .



ويضيف أن هذه الأفلام لم تستطع أن تفرض نفسها بقوة في تلك الفترة ، وقد يرجع لذلك للظروف التي لم تساعدها لتقدم نفسها بشكل أقوى ، فمثلا فيروز لولا تبني أنور وجدي لها وتقديم فيلمين لها لم يكن الجمهور سيسمع عنها شيئا .

محمود قاسم : افتقدناها حينما قررت الابتعاد عن المجال الفني منذ سنين طويلة حوالي 18 عاما

وأوضح الناقد محمود قاسم أن جالا فهمي كانت موهوبة جدا ومن عائلة فنية كبيرة فهي ابنة المخرج شريف شعبان الكبير وشقيقة المخرج أشرف فهمي ، وقدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة .



لكن كانت شخصية مثيرة للجدل في معظم أعمالها الفنية لدرجة أنه حدث خلاف بينها وبين الفنانة يسرا في فيلم ” اول مرة تحب ” ، فقد كانت انسانة وفنانة مواجهة لأي شخص .



وتابع أنها كانت تقدم فيلم كل عام في فترة معينة في السينما وحققت نجاحات كبيرة ، وحزن الوسط الفني عليها أمس منذ اعلان خبر رحيلها لانه يصعب تكرار شخصية في ثقافتها وموهبتها وحيويتها وخفة دمها مرة أخرى في هذا الزمن فيكفي أننا افتقدناها حينما قررت الابتعاد عن المجال الفني منذ سنين طويلة حوالي 18 عاما .

وأردف قائلا أنها فنانة لاتعوض أبدا ، لكنها بمحض إرادتها ابتعدت عن الوسط الفني وعملها برغم أنها كانت متنوعة بين التمثيل وتقديم البرامج التليفزيونية والاذاعية ، ولاننسى فيلم ” الجينز” التي قدمته كان مميزا .

فايزة هنداوي : كانت مميزة في السينما في كثير من الأفلام مثل طأطأ وريكا وكاظم بيه وجالا جالا

بدورها، أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن الراحلة جالا فهمي أن حالة الحزن عليها من الكثيرين بالوسط الفني يرجع لأنها ابتعدت عن الفن والاضواء منذ سنوات برغم انها قدمت اعمال سينمائية ناجحة وتكرت بصمة لدى الجمهور في وقت معين لكنها اختفت فجاة ولم يعد يسمع عنها شيئا وذلك أحدث حالة حزن كبيرة لدى الجميع .

وأوضحت أنها كانت مميزة في السينما في كثير من الأفلام مثل طأطأ وريكا وكاظم بيه وجالا جالا ، بالإضافة أنها كانت مقدمة برامج تليفزيونية مثل برنامج ” الحل هو الحبل وبرغم استهزاء الكثيرين به في البداية إلا أنه حقق بعد ذلك نجاحا كبيرا جدا واختفت فجأة ولم تكمل البرنامج .



وتابعت أنها كانت ممثلة قوية وموهوبة لكن لايمكن وصفها أنها كانت منافسة لنجومية نادية الجندي أو نبيلة عبيد من حيث مستوى الإيرادات لأفلامها وقوتها وعدد الأفلام السينمائية مثل نادية ونبيلة .