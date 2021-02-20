نقاد وفنانون : تكثيف شخصية الإرهابي في الدراما الرمضانية مرتبط بالواقع

تقدم شخصية الإرهابي أيضا في مسلسل الاختيار 2، من خلال الفنان أحمد مكي، وكذلك الفنان طارق صبري لأول مرة بالنسبة لهما الاثنان

أصبحت هناك شخصيات معينة ملازمة للدراما المصرية كل عام خاصة في موسم رمضان المزدحم بالأعمال الدرامية، التي يحرص المشاهدون على متابعتها في الشهر الكريم بشغف وتركيز شديدين، وأبرز تلك الشخصيات الإرهابي، فقدمت رمضان الماضي في مسلسل الاختيار من خلال الفنان أحمد العوضي، وحقق نجاحا كبيرا بها.

وفي رمضان هذا العام تقدم شخصية الإرهابي أيضا في مسلسل الاختيار 2، من خلال الفنان أحمد مكي، وكذلك الفنان طارق صبري لأول مرة بالنسبة لهما الاثنان.

أيضا تقدم شخصية الإرهابي في مسلسل القاهرة كابول من خلال الفنان طارق لطفي في موسم رمضان 2021، وكذلك في أكثر من عمل درامي الفترة المقبلة.

أماني التونسي : ترصد حدث الساعة في حياتنا منذ سنوات

تقول المؤلفة أماني التونسي أن وجود شخصية الارهابي في اعمال درامية كثيرة بهدف التنوير للمشاهدين لان العمليات الارهابية موجودة في حياتنا طيلة الوقت خلال السنوات الاخيرة .

وأشارت إلى أن عدد الأعمال الدرامية المعروضة للجمهور في رمضان قليل مقارنة بالسنوات الماضية ، لاسيما ان كل يوم يحدث تفجيرات في سيناء مثلا لذلك يحتاج الامر ليعرف الناس من هو الارهابي وكيفية تفكيره فذلك هو حدث الساعة منذ 2014 وحتى الان .

وتابعت قائلة إن شخصية الإرهابي حينما تعرض للمشاهدين تحقق نجاحا كبيرا سواء في دراما رمضان أو خارجها، وتكون شخصية صعبة للفنان الذي يقدمها فالشخصية الشريرة تخرج من الممثل طاقة وأداء تمثيليا رائعا لو استطاع تجسيدها على الشاشة بصورة مميزة من جانبين ان يقنع الناس بانه شرير وفي نفس الوقت يحبه الجمهور.

أحمد عبدالله محمود: الدراما تحتاج لهذه الشخصيات لأنها جاذبة للجمهور

وأعرب الفنان أحمد عبد الله محمود أنه ليس مقودا تصدير شخصية مثل الإرهابي للجمهور في الدراما التليفزيونية، على قدر أنها شخصية موجودة بالفعل في الحقيقة.

ونوه أنه حينما يتم تقديمها في مسلسل معين يتم ابراز واقعها وليس تجميلها ، لأننا نناقش احداث درامية ومن الطبيعي ان يكون في الدراما خير وشر والا فلنقوم بعمل فيلم تسجيلي يبرز الخير فقط لكن الدراما يجب ان يكون فيها الجانبين والصراع بينهم .

وأوضح أن تكرار بعض الشخصيات في المسلسلات مثل الارهابي وغيرها ، لان الدراما تحتاج لوجودها وقد قدمها سابقا في مسلسل وضع امني منذ سنوات مع الفنان عمرو سعد وكان لايرى في حياته سوى انه سيدخل الجنة ويكون مع الحور العين حيث انه يتم غسل دماغه وتفكيره .

وأكد أن مثل تلك الشخصيات تكون جاذبة للجمهور بدرجة كبيرة ، لذلك يحرص على تقديمها المنتج والموزع والفنان أيضا.