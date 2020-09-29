نقاد : مهرجان الإسكندرية السينمائي يجب أن يحقق هذه المطالب بعد تعيين عصام زكريا

أثار ذلك ردود أفعال إيجابية بين السينمائيين على مواقع السوشيال ميديا لخبرة عصام زكريا وإدارته الناجحة لمهرجان الإسماعيلية على مدى دورتين سابقتين

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي مؤخرا تعيين الناقد السينمائي ورئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية عصام زكريا مديرا فنيا للمهرجان في دورته القادمة، التي تقام بشهر نوفمبر المقبل، وأثار ذلك ردود أفعال إيجابية بين السينمائيين على مواقع السوشيال ميديا لخبرة عصام زكريا وإدارته الناجحة لمهرجان الإسماعيلية على مدى دورتين سابقتين.

نرصد في هذا التقرير آراء النقاد حول مطالبهم من الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، بعد تعيين عصام زكريا مديرا فنيا للمهرجان.

فايزة هنداوي: دول البحر الأبيض المتوسط لديها أزمة كبيرة في قلة الأفلام المنتجة هذا العام

ترى الناقدة فايزة هنداوي أنه بتولي عصام زكريا كناقد سينمائي كبير منصب المدير الفني لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في الدورة القادمة، يجب أن تكون بمستوى فني قوي مقارنة بالدورات السابقة.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يتواجد عدد كبير من الافلام السينمائية المصرية والعربية التي تحمل مستوى فني عال في المسابقات الخاصة بالمهرجان ، موضحة ان هناك كثير من الدول ومصر ايضا لديهم ازمة كبيرة بسبب عدم انتاجهم لافلام سينمائية مختلفة طيلة الفترة السابقة نظرا لوباء فيروس كورونا.

وأكدت هنداوي أن هذه الدول خاصة دول البحر الابيض المتوسط امامهم تحد كبير في الدورة القادمة لمهرجان الاسكندرية السينمائي ، لانهم ليس لديهم وفرة من الافلام السينمائية المنتجة مثل السنين والدورات الماضية للمهرجان، موضحة أن مصر ستواجه ازمة حقيقية ايضا في اختيار الفيلم المشارك في مهرجان الاوسكار العالمي هذا العام خلال الفترة المقبلة.

أماني التونسي: أتمنى مشاركة أفلام عالمية ومتنوعة في المهرجان

وقالت المؤلفة أماني التونسي انها تتمنى في الدورة القادمة لمهرجان الاسكندرية السينمائي ان يتواجد فيه نوعيات مختلفة من الافلام السينمائية من مختلف الثقافات.

وتضيف أنها قدمت فيلم “بين بحرين” وقد يكون مناسبا للمهرجانات السينمائية ، لكن فيلمها السينمائي الاخير ” توام روحي” لحسن الرداد وامينة خليل ليس مناسبا للمهرجانات السينمائية.

ولفتت كذلك الى انها تتمنى مشاركة افلام ايرانية وعالمية في الدورة القادمة لمهرجان الاسكندرية ، وتقام هذه الدورة لانها تواجه ظروفا صعبة هذا العام عن اي سنة سابقة اقيم فيها مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي وهو مهرجانا هاما للسينمائيين والجمهور ايضا ويعرض فيه العديد من الافلام السينمائية المتنوعة والمختلفة من كافة انحاء العالم.

محمود قاسم: نتمنى أن يوجد مثل زكريا كثيرين في مناصب أخرى

ويضيف الناقد السينمائي محمود قاسم ان عصام زكريا مثقف كبير وسينمائي مهم وتجارب السابقة في إدراة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية كانت ناجحة.

وتابع قائلا نتمنى أن يوجد مثل عصام زكريا كثيرين اداريا لتولي مناصب هامة الفترة المقبلة في صناعة السينما.

وأكد قاسم ان مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي يجب أن يكون مهرجان شعبيا وليس داخل الغرف والفنادق مثل كل عام.

وتمنى ان تكون الدورة القادمة لمهرجان الاسكندرية السينمائي يعرف بيها اهل اسكندرية وليس ضيوف المهرجان فقط.