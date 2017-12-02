نقاد: مكاوي سعيد أديب وإنسان من طراز فريد



د. صلاح السروي: أعماله وثيقة لحال مصر والمصريين في الفترة الراهنة

د. شريف الجيار: افتقدنا قلمًا حقيقيًّا شق طريقه بالموهبة والإبداع

د. حسام عقل: امتاز بإحكام الجمل الحوارية والوصف السردي المحكم

علي راشد

إرث كبير ومميز بأدوات فنية حقيقية ومحكمة تركها لنا الروائي والكاتب مكاوي سعيد الذي ترك عالمنا، صباح اليوم، حيث قدم مجموعة متنوعة من الروايات والمجموعات القصصية التي أثنى عليها النقاد والقراء في حياته وبعد رحيله، وكان لسعيد عالمه الخاص الذي يعيش فيه محاولًا دراسة ورصد كل ما حوله، خاصة في منطقة وسط القاهرة التي كان يعيش فيها ويقضي أوقاتًا كثيرة على مقهى زهرة البستان، حيث تجمع المثقفين هناك، ولم يقتصر الأمر على كونه كاتبًا فريدًا من نوعه، بل كان على المستوى الإنساني من الوجوه التي يألفها الكثيرون ويحبون اللقاء معه.

من جهته لفت الناقد الدكتور صلاح السروي إلى أن مكاوي سعيد يعتبر كاتبًا من أهم كتاب مصر، كما تعتبر روايته “تغريدة البجعة” من أهم الروايات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، حيث وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر، وله روايته “أن تحبك جيهان” وهي فكر ضخم جدًّا وتضم أكثر من 700 صفحة، وتكاد تمثل استمرارًا لتغريدة البجعة التي تدور أحداثها في العالم السفلي وتتحدث عن المشردين والمهمشين وما هم دون الحياة الإنسانية، وتدور تقريبًا على سياق موازٍ، فـ”أن تحبك جيهان” على عكس “التغريدة”، حيث تدور في العالم العلوي لتتحدث عن الطبقة المرفّهة بكل عبثها وصخبها وغرابة سلوكياتها، فالروايتان انسجام صورة القاهرة المتناقضة أو مصر المليئة بالمتناقضات، فهناك مَن هم بلا مأوى، وهناك المرفهون للغاية، ومكاوي يؤرخ للقاهرة في بواكير القرن 21 وتعد أعماله وثيقة لحال مصر والمصريين في الفترة الراهنة.

وأضاف السروي أن لمكاوي مجموعة مهمة من الأعمال الأدبية يرصد فيها حالة الإنسان الضعيف فهو ممثل الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وهو الحكّاء وذو الذكريات وهو ساكن وسط البلد وأحد شهود العصر من مقاهٍ وأحداث تاريخية وعناصر ونماذج بشرية، ومن خلال هذه المنصة يشاهد مصر، كما كانت مقالاته في المصري اليوم رصدًا لحكايات وسط البلد، وكان يتخذ من الأحداث الصغرى مدخلًا للأحداث الكبرى.

كما أكد الناقد الدكتور شريف الجيار أن الروائي مكاوي سعيد من الأصوات المهمة والمؤثرة التي أنجزت خطابًا سرديًّا منخرطًا مع الواقع المصري المعيش وينقل تجربة المصريين بشرائحهم المختلفة داخل الخطاب الروائي الذي يحمل طابع مكاوي سعيد، وقد زامله الجيار في مسابقة إبداع التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، ولاحظ أنه أمام كاتب كبير يمتلك كل أدوات الإبداع، فضلًا عن الإنسانية والعلاقات الحميمة مع الأجيال المختلفة، ولا سيما الشباب، لافتًا إلى أن رحيل مكاوي سعيد يمثل خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي؛ لأننا افتقدنا قلمًا حقيقيًّا استطاع أن يشق طريقه بالموهبة والإبداع في المجتمع المصري.

وأوضح الجيار أنه يحسب لمكاوي سعيد أنه من الكُتاب الذين درسوا القاهرة جيدًا، ولا سيما وسط القاهرة وشرائحها الإنسانية المختلفة، كما أنه أفاد كثيرًا من احتكاكه المباشر مع الأصدقاء والأجيال الشابة والأنماط الإنسانية البسيطة في المجتمع، كل هذا أفاد قيمة الخطاب السردي برواياته، حيث كان يمثل شكلًا من أشكال الأمان النفسي والفن النفسي لدى الكثير من الكتاب والكاتبات، خاصة الشباب الذين استفادوا من خبراته الكتابية والحياتية وإفادته لهم من تجربة النشر، حيث تبنَّى العديد من الأسماء الشابة وطرح أسماءهم في المجال الإبداعي والنقدي المصري، ومن ثم هو صاحب الفضل على أسماء شبابية كثيرة وهو الإنسان الودود المبتسم الذي يمثل شكلًا من أشكال التراحم الإنساني.

وأكد الناقد الدكتور حسام عقل أن الروائي مكاوي سعيد يمثل موجة الحداثة السردية التي فرضت كلمتها وسماتها في العقدين الأخيرين، خصوصًا بعدما وصلت موجة الرواية الستينية إلى أقصى درجاتها، وبدأت تشهد أنواعًا من العقم والتراجعات، وهنا تبدأ أهمية ما يمثله سعيد، حيث المزيج الموفق بين الأصول الروائية للمعمار وبين الموجات التي تتحرك في مساحات متوازنة قياسًا إلى التجريب الحداثي العنيف الذي يمثله رجل كعبد الحكيم قاسم أو إدوار الخراط، ويتسم سرد مكاوي وهو ما بدا بوضوح في “تغريدة البجعة” بإحكام الجملة الحوارية وترسيخ الوصف السردي المحكم غير المترهل والقدرة الفنية الرفيعة على رسم قدر كبير من الخصوبة والتنوع.

وقال عقل: “يضاف إلى ذلك على المستوى الشخصي دماثة خلقه وتعامله مع الجميع، وقد ناقشت له منذ ثلاثة أعوام أحد أعماله فآنست منه رحابة صدر في قبول النقد وحرصًا على الاستماع الجيد إلى النقد بوجهيه الإيجابي والسلبي، وكان من حظي أن التقيته في إتيليه القاهرة منذ أسبوعين من وفاته حيث بدت عليه علامات الحزن والوجوم وتحديقه في الأفق ولم أكن أدري أن هذه التحديقة كانت بالفعل تغريدة البجعة قبل الرحيل”.