نقاد: «ليالينا 80» حنين للذكريات لم يكرر تجربة «ذات»

أثار إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضين فالبعض أشاد بها وآخرون يرون أنها ليست على مستوى جيد مقارنة بالنوستالجيا التي قدمت سابقا في مسلسل ” ذات” بطولة نيلي كريم في رمضان.

قدم مسلسل ليالينا 80 الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، نوستالجيا فترة التسعينات للجمهور والثمانينات أيضا في الحلقات الأولى منه سواء في الملابس أو الديكورات أو غيرها من الأمور التي أعادت ذكريات كثيرة لوجدان المشاهدين.

ويقوم ببطولة العمل كل من خالد الصاوي واياد نصار وغادة عادل وصابرين.

وأثارت هذه النوستالجيا إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضين فالبعض أشاد بها وآخرون يرون أنها ليست على مستوى جيد مقارنة بالنوستالجيا التي قدمت سابقا في مسلسل ” ذات” بطولة نيلي كريم في رمضان.

محمود عبد الشكور : النوستالجيا في ليالينا 80 ليست كافية

يرى الناقد الفني محمود عبد الشكور ان النوستالجيا التي قدمت في مسلسل ليالينا 80 ليست كافية مثلما قدمت سابقا في مسلسل ذات.

وأضاف أن معظم الوقائع الأساسية التي قدمها مسلسل ليالينا 80 تنتمي لفترة السبيعينات بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن العمل يحمل جرعة من الكآبة بدرجة مبالغ فيها.

وأشار إلى أن المسلسل يركز على تقديم ” ميلو دراما” بصورة مبالغة، منوها إلى أنه لم يركز على تقديم نوستالجيا بشكل كافٍ بل استدعي بعض الأحداث فقط فيه.

أحمد عاطف : هي شعور بالحنين لذكريات معينة لكن الأساس هو تقديم فترة زمنية معينة

بينما يرى المخرج أحمد عاطف ان النوستالجيا ليست شيئا علميا في الدراما أو غيرها ، وإنما هي شعور بالحنين للمشاهدين حينما يرون مشاهد أو ذكريات الماضي.

وأضاف أنه يجب أن نركز على الفترة التاريخية التي يقدمها العمل الدرامي بدرجة أكبر وليست النوستالجيا كما يصفها الكثيرون، لافتا إلى أنه يمكن أن يشاهد شخصا معينا بمسلسل يحكي فترة زمنية معينة من أجل التعلم.

وأشار إلى أن هناك أشخاص آخرين يرون في هذه الفترة ذكرياتهم ويحنون لها ، لكن ليس هناك مايعرف بالنوستالجيا بل توجد أعمال فنية تحكي فترات زمنية معينة .

محمود قاسم : من يعيش المرحلة الزمنية ويكتب عنها سيكون مختلفا عن من يعرفها فقط

ويقول الناقد الفني محمود قاسم إن مسلسل ذات كتبه صنع الله ابراهيم ، وهو شخص عاش المرحلة الزمنية نفسها التي كتب عنها المسلسل وبالطبع حينما نعيش المرحلة ونكتب عنها مثل مسلسل ذات سيكون الأمر مختلفا تماما حينما نعرف معلومات فقط عن تلك المرحلة مثلما نرى في مسلسل ليالينا 80.

وأوضح أن أحمد عبد الفتاح مؤلف مسلسل ليالينا 80 يحاول أن يعيدنا لزمن يحن له سواء عاشه أم لا.

وأضاف أن مسلسل ذات قدم من سنوات ومازال باقيا في وجدان الجمهور، لكن مسلسل ليالينا ليست فيه نفس مستوى النوستالجيا بالصورة المطلوبة.