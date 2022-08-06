نقاد: فيلم محمد كريم خطوة جيدة.. وهذه أزمة «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم

طرحت بدور العرض السينمائي في مصر عدة أفلام سينمائية جديدة أبرزها فيلم “تسليم أهالي” لـ دنيا سمير غانم وهشام ماجد إخراج خالد الحلفاوي، حيث تعود به دنيا للسينما بعد غياب طويل عن الجمهور بسبب حزنها لرحيل والديها النجمان القديران سمير غانم ودلال عبد العزيز .

كذلك يعرض للنجم محمد كريم فيلم عالمي يشارك في بطولته “يوم الموت”، إخراج ويلز ميلير وبطولة بروس ويليز ووليون ريبونسون وبروك باتلر .

الفيلمان يعرضان بعد الأعمال السينمائية التي طرحت في موسم عيد الأضحى الماضي “كيرة والجن” لـ أحمد عز وكريم عبد العزيز و”بحبك” لـ تامر حسني و”عمهم” لـ محمد إمام .

أحمد سعد الدين: تسليم أهالي ليس له دعاية كافية ويحسب لمحمد كريم هذه الخطوة

أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن هناك أزمة لفيلم تسليم أهالي أنه تم طرحه في السينمات وللجمهور بدون أي بروباجندا أو دعاية، وذلك لن يساهم في تحقيقه الانتشار على نطاق واسع سينمائيا وتجاريا .

ولفت إلى أن دنيا ناجحة وموهوبة ولديها طلة وكاريزما مع الجمهور .

وأكد أيضا أن فيلم محمد كريم يمكن تقييمه على شقين الأول أنه يحسب له قدرته على العمل في أفلام أجنبية مختلفة ومع نجم عالمي بقيمة ومكانة بروس ويلز ، لكن حقيقة فيلم يوم الموت متوسط المستوى لأن به مشاكل في السيناريو بالإضافة إلى أن بروس ويلز ليس في كامل لياقته الفنية حقيقة بالفيلم .

وتابع: هذه الأفلام تم طرحها في موسم الصيف الذي جاء بعد عيد الأضحى مباشرة ، وذلك بسبب تراجع الإقبال على فيلمي بحبك لتامر حسني وعمهم لمحمد امام حاليا الذي طرحا في موسم العيد الأخير .

قدري الحجار: دنيا سمير غانم فنانة مجتهدة

قال الناقد الفني قدري الحجار إن المنتجين في موسم عيد الفطر أو الأضحى يراهنون على سباق الأفلام في هذين الموسمين ، بسبب مراهنتهم على عيدية جمهور الشباب واستغلالها ماليا في دفع تذاكر السينما والأفلام الجديدة وذلك لا يحدث باقي أيام العام .

وأكد أن ذك ليس مقياسا لنجاح الفيلم لأن الشباب في ذلك الوقت يحب تغيير موده بدخول السينما في مواسم الأعياد ، لكن مقياس النجاح الحقيقي بعد انقضاء مواسم الأعياد .

ونوه إلى أن المعيار جودة الفيلم السينمائي ومضمونه وما يقدمه للمشاهدين ومحتواه من خلال عناصر الإخراج والديكور والملابس وحبكته الدرامية ، لكن هذا المعيار لم يعد مهما حاليا بأن يحقق فيلم سينمائي معين نجاحا تجاريا ولا ينجح نقديا مثل فيلم إسماعيلية رايح جاي وغيره لمحمد هنيدي ومحمد فؤاد .

وتابع: دنيا سمير غانم فنانة مجتهدة وقدمت العديد من الأدوار الفنية الجيدة في السينما ، وشيئا مميزا أن تقدم أول بطولة سينمائية في فيلم تسليم أهالي والحكم الفترة القادمة للجمهور على التجربة واستمرارها كبطلة في السينما.

وعن مشاركة محمد كريم في السينما العالمية والأفلام الأجنبية قال : إنها خطوات فنية جيدة له لكن الأهم المحتوى الفني الذي يقدمه في تلك الأفلام العالمية أو مع نجوم عالميين مثل بروس ويلز ، والأثر الذي يتركه مع الجمهور فليس معنى مشاركته في هذه الأفلام أنه أصبح نجما عالميا لكنه يسعى ويجتهد للمشاركة في أفلام عالمية فذلك جيد في مسيرته الفنية .

مجدي أحمد علي: محمد كريم يسعى ويجتهد بدرجة كبيرة منذ سنوات

ويرى المخرج السينمائي مجدي أحمد علي الذي حرص على مشاهدة فيلم محمد كريم الجديد “يوم الموت” ، أن كريم يسعى ويجتهد بدرجة كبيرة منذ سنوات في هذه الناحية بالتواجد في أفلام عالمية مختلفة.. ويضيف هذه الخطوات التي تضيف لرصيده الفني واحتكاكه بالعالم الغربي والنجوم العالميين المختلفين مثل بروس ويلز في فيلمه الجديد “يوم الموت” وغيره من نجوم السينما العالمية .

وأضاف، ليست هذه الوسيلة الوحيدة للوصول للعالمية، فيمكن أن نقدم أفلاما سينمائية محلية وتصل للعالم بسهولة ، حيث أصبحنا جميعا في منطقة مفتوحة وثقافات متداخلة مع بعضها ولم تعد هناك الحواجز والحدود بين العالم الغربي والشرقي مثل الماضي .