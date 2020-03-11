نقاد : فيروس كورونا سيؤثر على الدراما المصرية

حالة من الارتباك يعيشها الجميع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسبب انتشار وظهور حالات مختلفة لفيروس كورونا بمصر، في اليومين الماضيين، حيث أثرت هذه الحالة أيضًا على المجال الفني فتمّ إلغاء العديد من الحفلات الفنية التي كانت من المفترض إقامتها الأيام المقبلة.

كما أن الدراما المصرية تشهد حاليًّا تصوير العديد من المسلسلات لعرضها في موسم شهر رمضان الكريم هذا العام، بالإضافة إلى أنه يقوم صناع بعض المسلسلات بالتحضير لتصوير أعمال درامية جديدة.

نرصد في هذا التقرير تأثير انتشار فيروس كورونا على صناعة الدراما المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال آراء بعض النقاد.

رامي عبد الرازق : تأثيره سيكون إيجابيًّا على الدراما

قال الناقد الفني رامي عبد الرازق إنه لا توجد قاعدة عامة تحكم هذا الأمر حاليًّا، لكن يمكن أن تتأثر بعض المسلسلات الأيام المقبلة بهذه الأزمة بصورة معينة، لافتًا إلى أن مسألة انتشار الفيروس حتى الآن بمصر ليست بدرجة كبيرة، بل على مستوى قليل، ولاتستدعي توقف جميع الأنشطة الحياتية، بغضّ النظر عن مبالغات السوشيال ميديا في هذه الأزمة.

وتابع أن غالبية الجمهور المصري سيضطر للجلوس في منزله، الفترة المقبلة؛ للبعد عن أي تجمعات في الأماكن والشوارع، مما سيؤدي إلى أن المواد التليفزيونية والدرامية ستحتاج للزيادة؛ لأن المعروض منها يجب أن يكون جديدًا وكثيرًا، أي أن تأثير الفيروس سيكون إيجابيًّا بشكلٍ ما على الدراما.

وأشار إلى أن المسرح والأوبرا توقفا وغير معلوم حتى الآن ما الإجراءات التي سيتخدها صناع السينما والموزعون تجاه الأفلام السينمائية الجديدة المفترض طرحها قريبًا للجمهور.

ونوه أيضًا بأن حالة الهلع يجب أن تقلّ في الشارع المصري من خلال تقليل تصعيدات الحكومة المصرية لهذه الأزمة الأيام المقبلة؛ حتى تقلَّ الشائعات في هذه الأزمة بين الجمهور المصري.

نادر عدلي: استمرار تصوير المسلسلات سيعطي رسالة قوية باستقرار الدولة

قال الناقد الفني نادر عدلي إن الصراع القائم حاليًّا بالنسبة لصناع الدراما المصرية، سواء ممثلين أو منتجين أو مخرجين، من الخوف من انتشار هذا الفيروس وبين انتهاء تصوير الأعمال الدرامية المفترض عرضها في شهر رمضان المقبل بعد أقل من شهر ونصف الشهر تقريبًا.

وأضاف أن استمرار تصوير المسلسلات رغم انتشار بعض حالات كورونا، في اليومين الماضيين، سيعطي رسالة قوية بأن هناك حالة من الاستقرار في الدولة، وأن الوباء لم يؤثر بشكل كبير على جميع المجالات الحياتية، ومنها مجال الفن.

وتابع قائلًا إن صناع المسلسلات يجب عليهم الإسراع بانتهاء تصوير جميع الأعمال الدرامية، قبل انتشار الفيروس بدرجة كبيرة؛ لأننا في حاجة مجتمعية لأن نقول للعالم إننا لم نتأثر كثيرًا بهذا الوباء.

ونوه بأننا نتمنى أن تكون القوة الناعمة داعمة لحالة الاستقرار في الدولة الأيام المقبلة، وتكون قوة إيجابية لمواجهة حالات الأوبئة والأمراض سريعة الانتشار.

ماجدة موريس: هناك مسلسلات ستتوقف الفترة المقبلة بسبب الحالة الموجودة بالشارع

وترى الناقدة ماجدة موريس أن هذا الوباء سيؤثر سلبًا على بعض الأعمال الدرامية الأيام المقبلة، ولا سيما أن منتجيها قد يخافون من استمرار تصويرها، ويقوم الآخرون بأخذ الإجراءات الاحترازية المختلفة من خلال لبس الكمامات الواقية.

وأكدت أن بعض المسلسلات قد تتوقف الفترة المقبلة، لكن المال أحيانًا يقوّي عزيمة بعض المنتجين والممثلين لاستكمال عملهم الفني، لافتة إلى أن تأثير هذا الفيروس أصبح واضحًا في الشارع المصري حاليًّا، فهناك أشخاص كثيرون قاموا بالاستغناء عن أمور كثيرة في يومهم وتجنب التواجد في تجمعات معينة.

وتابعت قائلة إن الدراما ستتأثر سلبًا بهذا الفيروس، الأيام المقبلة، مثلما تأثرت دول عربية أخرى.