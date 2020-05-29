نقاد: فنانون غيروا جلدهم في دراما رمضان

استطاع عدد من الفنانين تغيير جلدهم وطريقة عملهم بتقديم أدوار مختلفة في الدراما الفترة السابقة، أبرزهم خالد سرحان وبيومي فؤاد في مسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا ، وكذلك الفنان دياب في الاختيار ، وإدوارد أيضا بتقديمه دور شرير في مسلسل البرنس ومعه أحمد زاهر وروجينا في نفس العمل .

فايزة هنداوي: بيومي فؤاد عليه أن يدقق في اختياراته القادمة بعد خيانة عهد

أكدت الناقدة فايزة هنداوي أن إدوارد كان عظيما في مسلسل البرنس، حينما ابتعد عن أدوار الاستظراف فقدم دورا مميزا هذا العام .

وأضافت أن بيومي فؤاد في مسلسل خيانة عهد كان مختلفا تماما عن جميع أدواره السابقة ، حيث استطاع تقديم مشاعره بصدق دون مبالغة، مؤكدة أنه يجب عليه انتقاء أي دور يعرض عليه الفترة المقبلة بعد مسلسل خيانة عهد لأنه حقق انتشارا فنيا كبيرا بأدوار هزلية وجمع أموالا كثيرة السنوات الماضية ويجب أن يدقق في اختياراته .

وتابعت، خالد سرحان اختلف كثيرا في مسلسل خيانة عهد هذا الموسم ، اما روجينا واحمد زاهر فهما ممثلان مختلفان دائما لكن أحس بهما المشاهد هذا الموسم لأن محمد رمضان اعطى لهما مساحات كبيرة في ادوارهما .

سمير الجمل: محسن منصور ودياب غيرا جلدهما الفني وزاهر يبالغ في أدائه

ويقول الناقد الفني سمير الجمل إن تغيير جلد أي فنان ليس معناه ان يقدم دورا طيبا بعد ان جسد شخصية الشرير في اكثر من مسلسل .

وأكد أنه يمكن تغيير الجلد ايضا بتقديم اداء مختلف تماما لشخصية الشرير قدمه الفنان سابقا ، ونجح في ذلك بصورة استثنائية الفنان محسن منصور ودياب ايضا برغم تغييره نوعا ما لأدوار الشر في مسلسل الاختيار حينما جاءته الفرصة لذلك .

وعن أداء شخصية الشرير لاحمد زاهر في مسلسل البرنس ، قال إن اداءه مبالغا فيه كثيرا لاسيما ان مسلسل البرنس فيه مبالغات درامية بصورة كبيرة لأنه لايمكن تقديم الشر بهذه الطريقة في الواقع ابدا مثلما شاهدنا في هذا العمل .

أحمد سعد الدين: تقديمهم لأدوار مختلفة هذا الموسم سيزيد من عمرهم الفني

بينما يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين ان هناك ظاهرة غريبة هذا العام وهي ان ممثلي الدور الثاني تفوقوا على الصف الاول منهم بيومي فؤاد ، برغم تقديمه ادوار اخرى في مسلسلات كوميدية لم يجد اقبالا كبيرا رغم تقديمه دورا مختلفا في مسلسل خيانة عهد ، لكن خالد سرحان ذهب لمنطقة جديدة عليه وحقق نجاحا مع الجمهور .

وأشار أيضا إلى أن أحمد زاهر وروجينا وادوارد قدموا ادوارا مختلفة هذا الموسم ، موضحا أن معنى ذلك أنهم يستطيعون تقديم أدوارا مختلفة فيعطي للمخرجين مساحة كبيرة للاستعانة بهم أكثر فيزيد من عمرهم الفني.. مؤكدا أن ذلك سيفتح لهم بابا ومساحات أكبر الفترة المقبلة في أعمال درامية .