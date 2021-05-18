نقاد عن نادية العراقية بعد وفاتها: كانت صاحبة طلة محببة للجمهور ولم تكن نجمة

سمير الجمل : كانت من شغيلة الفن وبطلة من غير بطولة ولها حضور عربي وصنعت اسما لها

توفيت الفنانة نادية العراقية إثر إصابتها بفيروس كورونا الفترة الماضية ، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التليفزيونية والسينمائية والتي أحبها الجمهور منها وأبرزها فيلم ” أبو علي” الذي شاركت فيه مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي.

وأعلنت مى محروس ابنة الفنانة نادية العراقية، وفاة والدتها، حيث كتبت في تدوينة عبر حسابها على “فيسبوك”، “ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، فيما تلقى أدهم محروس، ابن الفنانة القديرة فاتن فتحى، المشهورة بالفنانة نادية العراقية، التعازى من أصدقائه لوفاة والدته عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

سمير الجمل : كانت من شغيلة الفن وبطلة من غير بطولة ولها حضور عربي وصنعت اسما لها

ويرى الناقد الفني سمير الجمل أن نادية العراقية كانت تمثل نوعية من الممثلين أطلقت عليهم ” الشغيلة ” وهم ليسوا نجوم صف أول بالوسط الفني ولا من الأسماء الفنية الكبيرة لكن لاغنى عنهم فهم أعمدة المسلسلات والأعمال الفنية واعمدة الفن بشكل عام ، فكانت وجها معروفا حتى لو لم يعرفها الجماهير جميعهم كأسم.

ويضيف أن نادية كانت ممثلة كوميدية ومن اسمها نستدل على شىء مهم جدا ، أن مصر كانت محتضنة لفنانين وأسماء كثيرة وكان مثلها الممثل العراقي كنعان وصفي كان يشارك في أفلام فؤاد المهندس في الماضي ويحيى الفخراني قام بتقديم فيلم في العراق ” بابل حبيبتي ” مع سماح أنور.

وأشار الى أن نادية العراقية كان لها حضور عربي في السينما ، وكانت فنانة مكافحة وبطلة من غير بطولة وتنتمي لشغيلة الفن الذين لا غنى عنهم ، حيث يمثلون الأساس المبني عليه العمل الفني المسلسل او الفيلم السينمائي .

محمد قناوي : كانت ممثلة كوميدية جيدة ولم تسئ للفن العراقي الذي احتضنته مصر

وأعرب الناقد الفني محمد قناوي عن كون الفنانة الراحلة نادية العراقية كانت ممثلة كوميدية جيدة وقدمت أعمالا فنية في اطار حجم موهبتها التي حباها الله بها حتى لو كانت موهبة متوسطة لكن قدمت أدوارا جيدة في حياتها الفنية .

وقال أيضا انها لم تقدم او تشارك في أدوار تسىء لها وللفنان العراقي الذي احتضنته مصر ، وكانت لها بعض الادوار الفنية التي قدمتها وتركت بها بصمة جيدة مثل “بنات سوبر مان” قبل تغيير اسمه نظرا لحقوق الملكية الفكرية لاسم العمل بالجزء الاول .

وتابع أنها كانت تقدم دائما الادوار التي فيها إغراء للرجل وهي ليست فيها مقومات الإغراء ، فكانت تقدم من خلال ذلك مواقف كوميدية في أغلب الأعمال الفنية التي شاركت فيها مثل فيلم “عايز حقي” مع الفنان هاني رمزي والفنانة هند صبري وفيلم أبو علي ايضا مع الفنانين كريم عبد العزيز ومنى زكي.

وأوضح قناوي أن نادية العراقية لم تشارك منذ فترة في اي عمل فني نظرا لتعرضها للإصابة بفيروس كورونا ، مما ادى لعدم تواجدها في اي عمل درامي في موسم شهر رمضان الماضي لعام 2021 ، برغم أن عددها تجاوز 28 مسلسلا بكافة أنماطها وتيماتها الدرامية سواء الوطنية او الكوميدية او الاجتماعية او الاكشن او حتى مسلسلات الخيال مثل كوفيد 25 ليوسف الشريف.

ماجدة خير الله : كانت صاحبة طلة محببة للجمهور ولم تكن نجمة

بينما أوضحت الناقدة ماجدة خير الله، أن الراحلة نادية العراقية كانت فنانة تتحرك في الادوار البسيطة ولم يكن لها بصمات فنية كبيرة ومهمة لكن الجمهور كان يحب طلتها في كثير من الأفلام والمسلسلات .

ونوهت بأنها كانت تعيش في مصر منذ سنوات ولم نكن نتعامل معها أنها فنانة عراقية الأصل ، لكن كانت موجودة بدرجة كبيرة في ادوار ثانوية في أغلب الأعمال الفنية في مصر.

ولفتت خير الله إلى أنها كانت فنانة محبوبة لكن ليست نجمة كما يقال دائما ، ولها بعض الأدوار التي يمكن أن نتذكرها في بعض الأفلام السينمائية مثل فيلم أبو علي مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي الذي حقق نجاحا جيدا في فترة الستعينيات.