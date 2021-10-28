نقاد عن «ريش»: السينما المستقلة أصبحت لها مكانة كبيرة والأهم استمرار الفيلم

حصل الفيلم المصري ” ريش “،على جائزة ”نجمة الجونة الذهبية“ كأفضل فيلم عربي روائي طويل، في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصرمؤخرا، إضافة لفوزه أيضا بجائزة من مجلة فاريتي العالمية، ومازلت الآراء الجدلية حول ريش حتى الآن على مواقع…

حصل الفيلم المصري ” ريش “،على جائزة ”نجمة الجونة الذهبية“ كأفضل فيلم عربي روائي طويل، في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصرمؤخرا، إضافة لفوزه أيضا بجائزة من مجلة فاريتي العالمية، ومازلت الآراء الجدلية حول ريش حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح بطلة الفيلم دميانة نصار باستنكارها آراء بعض الناس الغاضبة من تجسيدها مشاهد فقر في الفيلم فعلقت “بنجسد حياتنا اللي كنا عايشنيها قبل مبادرة حياة كريمة للرئيس”.

ويروي ”ريش“ الذي أخرجه المخرج الشاب عمر الزهيري، قصة عائلة فقيرة في مصر يتحول الزوج فيها إلى دجاجة بفعل ساحر أحضروه ليحيي عيد ميلاد ابنهم، ليقدم الفيلم لمحة عن حياة العائلة بعد ذلك التغيير المفاجئ.

وقال مخرج الفيلم عمر الزهيري، عقب إعلان فوزه بنجمة الجونة الذهبية إنه لم يكن يحلم بالوصول بفيلمه إلى كل هذه المحافل الدولية، وأن يحصل على أكثر من جائزة من مهرجانات دولية.

وعبّر عمر الزهيري عن فخره بأنه سينمائي مصري يقيم ويعيش في مصر، وأنه أحد صناع السينما المصرية، موجهاً الشكر لأبطال العمل، ولكل من دعمه ووقف بجانبه.

فايزة هنداوي: السينما المستقلة خلال السنين الأخيرة أصبحت لها مكانة كبيرة في السينما المصرية

تقول الناقدة فايزة هنداوي إن فوز فيلم ريش بجائزة مجلة فاريتي العالمية ونجمة الجونة أيضا برغم كل الجدل الذي تعرض له الأيام الماضية، يساهم في زرع طموح كبير وأمل للشباب والمواهب الصاعدة لتقديم أفلام وسينما مستقلة تستطيع المنافسة في المهرجانات العالمية والمحلية مثلما حدث مع ريش بغض النظر عن اختلاف البعض على قصة الفيلم .

وأشارت إلى أن السينما المستقلة خلال السنين الأخيرة، أصبحت لها مكانة كبيرة في السينما المصرية وحققت نجاحات كبيرة في مهرجانات سينمائية عالمية مثل فيلم سعاد وكباتن الزعتري وريش وغيرهم.

وتضيف أن السينما المستقلة حقيقة أضافت لصناعة السينما المصرية ، وأصبحت تأخذ حيزا كبيرا من المهرجانات السينمائية .

محمود قاسم: الأهم ليس فوز الفيلم وإنما استمرار تواجده ونجاحه مع الجمهور الفترة المقبلة

بينما علق الناقد السينمائي محمود قاسم فقال: فوز فيلم ريش السينمائي بأكثر من جائزة مؤخرا بعد الجدل الذي أثير حوله، سيغير فكر كثير من صناع السينما المصرية تجاه نوعية الأفلام المستقلة التي تشبه ريش .

ويضيف الأهم ليس فوز الفيلم وإنما استمرار تواجده ونجاحه مع الجمهور الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك أفلاما سينمائية مستقلة حققت نجاحا في المهرجانات ولم نعد نسمع عنها شيئا بعد ذلك مثل فيلم يوم الدين الذي تم الاحتفاء به منذ سنوات في المهرجانات ثم اختفى تماما ولم يعد يتذكره أحدا .

وأوضح قاسم أن السينما المستقلة لها طابع خاص عكس نوعية الأفلام التجارية المعروفة، وحققت نوعية أفلام ريش نجاحا حقيقيا ملموسا في كثير من المحافل المحلية والدولية السنين الأخيرة ، لكن الأهم نجاحها في الشارع المصري وارتباط الجمهور بها .