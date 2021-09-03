نقاد عن الراحل ماهر سليم : كان مهتما بعمله الفني وقدم تاريخا فنيا طويلا

حصل سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشارك في أكثر من 20 مسرحية

رحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم ، الساعات الماضية ، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، بالإضافة لكونه ممثل ذو طلة محبوبة لدى الجمهور، فقد شغل أكثر من منصب فني وثقافي مهم خلال مسيرته.

حصل سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشارك في أكثر من 20 مسرحية للمخرج سمير العصفوري، بمسرح الطليعة، منها (زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80، العسل عسل)، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية.

برز ماهر سليم في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها تجسيده شخصية “زيكا” القرد في مسلسل الأطفال الشهير “بوجي وطمطم”، الذي كوّن فيه ثنائيا مع شخصية “زيكو” التي أداها الراحل سيد عزمي.

شارك في عدد كبير من الأدوار الثانوية بأكثر من 160 عملا فنيا، من أبرزها مع المخرج يوسف شاهين في (إسكندرية نيويورك، هي فوضى)، ومع المخرج خالد يوسف في معظم أعماله: (جواز بقرار جمهوري، الريس عمر حرب، حين ميسرة، دكان شحاتة، كلمني شكرا، كف القمر، خيانة مشروعة).

وفي الدراما شارك في مسلسلات (زيزينيا، وأرابيسك، والمرسى والبحار، والأجزاء الأخيرة من مسلسل ونيس، وفرقة ناجي عطا الله، والجماعة، وأهل كايرو، ودوران شبرا، موجة حارة، بدون ذكر أسماء).

وفي السنوات الأخيرة، شارك في عدد كبير من الأعمال مثل: (بين عالمين، رجالة البيت، حظر تجول، عوالم خفية، لمس أكتاف، دفعة القاهرة، الآنسة فرح)، وكان آخر أعماله فيلم “وقفة رجالة”.

ناصر سيف : كان صديق الرحلة ونجتمع به انا وطلعت زكريا أسبوعيا على مائدة الطعام

أبدى الفنان ناصر سيف بالغ حزنه لرحيل صديق عمره ومشواره الفني ماهر سليم فقال : الراحل كان احد زملاء دفعته مع الراحل طلعت زكريا وكان يعيش في منطقة امبابة وتجمعنا الثلاثة كل اسبوع جلسة عائلية على مائدة الطعام وكان يفعل ذلك معنا بحب ورقي شديد .

ولفت إلى أن ماهر سليم عاش فترة في باريس ثم عاد وتعاون مع المخرج الراحل يوسف شاهين ، وتخرج من مدرسته وعمل فترة زمنية في مسرح الطليعة وقدم العديد من الادوار الفنية المميزة في التلفزيون والسينما والمسرح.

وأشار سيف إلى أن الراحل ماهر سليم كان مبدعا في اداؤه التمثيلي لادواره وشخصياته التي قدمها ، وعلى المستوى الانساني كان قريب منه ومن الفنان الراحل طلعت زكريا ، حيث كان يستمتعا كاصدقاء بتجمعاتهما اوقات الدراسة والجلوس في شقة منطقة الهرم امام معهد الفنون المسرحية ، ويقوموا بمواجهة أي ظروف صعبة في المعيشة معا ، مشيرا ان الراحل كان صديق العمر ولايعوض ابدا لكنها امانة يستردها الخالق في وقت معين وكل واحد فينا له رحلة في الحياة ويوما ستنتهي .

وأكد ناصر سيف أنه ليس المهم أن يكون الفنان نجما سوبر ستار كما يتصور الكثيرين، لأن الفنان الحقيقي في حياته الكثير من الكواليس والحكايات والروايات والمشاركة في أعمال فنية والتحضير لها أمور كثيرة ورحلة طويلة فيها كثير من المواقف والبصمات والأعمال، سواء كان الفنان نجما سوبر ستار أو فنانا عاديا ليس من الصفوف الأولى مثل ماهر سليم وغيرهم.

حازم متولي: كان إنسانا طيبا وشعوفا بعمله وتعاونت معه في فيلم الطوفان

وأعرب المؤلف حازم متولي عن كون الفنان الراحل ماهر سليم كان انسانا طيبا وفنانا جيدا ، وتعاون معه في فيلم الطوفان منذ سنوات وقدم فيه دورا جيدا.

ويضيف أن الراحل قدم تاريخا فنيا كبيرا في المسرح والتلفزيون ، وحظيت ادواره بحب من الكثيرين ، ورحيله كان مفاجأة للكثيرين من الوسط الفني.

واستطرد قائلا إن ماهر سليم كان مهتما ومنشغلا دائما بعمله الفني فقط ، وكانت سيرته حسنة مع كل زملاؤه ولم نسمع عنه أي خلافات او أزمة بينه وبين أي شخص في أي وقت، رحمه الله.