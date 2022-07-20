نقاد عن أزمة حلمي بكر ونجل الكابو : الاثنان لهما قيمة فنية كبيرة

هاجم نديم الشاعري نجل الفنان حميد الشاعري، الملحن حلمي بكر؛ بسبب هجوم الأخير على والده في البرامج ، وكتب نجل حميد الشاعري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الساعات الأخيرة : أستاذ حلمي لو محتاج مساعدة ماديا أو نفسيا الكابو مش حيتأخر عليك لكن ما ينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعري.. اللي للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا فنيا ولا أخلاقيا للأسف 30 سنة من عمري ما بيعملش حاجة في حياته غير التقليل من الناس، ومن الفنانين ومن أعمالهم.

وأضاف: اوعى حضرتك تفتكر إنك محطوط في خانة الإنسان المحنك، لا للأسف أنت عبرة لكل نفسية فاسدة متناهية الصلاحية فنيا وأخلاقيا، فرق التربية كبير أوي بينك وبين الكابو حتى في الفكر الموسيقي والمعاملة مع الناس، والكابو كبير مقامه ومش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده وأكبر منك بالذات ودايما بيقولي ما تردش على حد، لكن ولاده كبرو ومش حيسمحو إنك تقطع في أبوهم.

وتابع نجل حميد الشاعري: هو حضرتك بجد فاكر إن حميد هو اللي بوظ المزيكا في مصر؟، المقسوم اللي حضرتك بتتكلم عليه هو الواكل بقاله 30 سنة مع كل الفنانين وهو سر الاستمرارية والنجاح، مفيش ألبوم بينزل غير ومقسوم الكابو رانن في الودن، لما مذيع صابغ شعره أبيض وفي اللفة يسألك سؤال زي ده، والمفروض ردك يبقى تربوي قبل الفني إنه ازاي يسأل السؤال بالطريقة دي لكن حضرتك كنت هتطير من الفرحة عشان السؤال في تقليل للكابو.

واختتم نجل حميد الشاعري حديثه، قائلا: حاول يا أستاذ حلمي تكسب الناس عشان الدنيا فانية، متبقاش خسران السيرة الطيبة وكمان الناس.

أحمد الناصر : سبب هذه الأزمة أن حميد الشاعري لم يفكر في الرد عليه لسنوات طويلة

وقال الملحن أحمد الناصر إن حلمي بكر منذ 30 عاما وهو ينتقد كل المطربين ويهاجمهم بشدة خاصة الموزع الموسيقي حميد الشاعري.

وأشار الى أن سبب هذه الأزمة أن حميد الشاعري لم يفكر في الرد عليه لسنوات طويلة ، لكن جيل الشباب لديهم حمية بدرجة أكبر لذلك نجله الموزع نديم الشاعري استفز من حلمي بكر لاستمراره في هجومه على فنانين كثيرين.

ويضيف أن حلمي بكر يجب أن يتوقف عن الهجوم على كل المطربين والملحنين سواء عمرو دياب أو الملحن عمرو مصطفى وغيرهم ، ويفكر في تقديم ألحان جديدة.

محمود عبد الستار : حميد الشاعري فنان كبير وكذلك حلمي بكر ملحن له قيمته الفنية

وقال المنتج الموسيقي ومنظم الحفلات محمود عبد الستار ، إن هذه الأزمة سببها استمرار الملحن حلمي بكر في انتقاد كل الناس لسنوات طويلة.

وتابع: إن حميد الشاعري فنان كبير وكذلك حلمي بكر ملحن له قيمته الفنية ويجب احترام سنه.

وأكد عبد الستار أنه لايصح أن تتم مهاجمة حلمي بكر بهذه الطريقة من نديم الشاعري ، ويتوقف بكر أيضا عن انتقاد كل الفنانين طيلة الوقت.