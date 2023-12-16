نقاد عن أزمات الوسط الموسيقي 2023 : متكررة وصادمة ومفتعلة

شهد الوسط الغنائي والموسيقي لهذا العام زيادة العديد من الأزمات بين المطربين والملحنين التي أثارت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت من أبرز تلك الأزمات التي وقعت بين الملحن عمرو مصطفى والمنتج الكبير محسن جابر بسبب قيام الأول بتقديم أغنية ” لسه فاكر” لأم كلثوم بالذكاء الاصطناعي دون أخذ أذن من ورثتها والمالك لحقوق أغنياتها وهو محسن جابر.

كما حدثت أزمة أيضا بين الملحن عمرو مصطفى والنجم رامي صبري بسبب أغنية” يمكن خير” لرامي الذي اتهمه رامي باقتباس لحنها من أغنيته” رقصة” .

كما نشبت أزمة كذلك بين المطرب علي الحجار والمطرب مدحت صالح حول مشروع “١٠٠ سنة غنا” الذي أكد علي الحجار أنها فكرته، وهي نفس فكرة المشروع الذي يقدمه المطرب مدحت صالح بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تحت عنوان “الأساتذة”.

وكذلك شهد العام 2023 أزمة بين النجمة أنغام والنجمة شيرين عبد الوهاب وبين جمهورهما ، بسبب أحقية لقب صوت مصر لأحدهما ، بالاضافة لأزمة المطرب أحمد سعد مع منظمة حفل له في تونس على خلفية مطالبتها لأحمد سعد بإجراء مؤتمر صحفي، ليرفض أحمد سعد الأمر لأنه لم يتم الإتفاق على إقامة مؤتمر في العقد، وترتب عليه هجوم منظمة الحفل على الفنان أحمد سعد واتهامه بالإساءة للمرأة التونسية.

أشرف عبد الرحمن : السطو على فكرة أو لحن معين لمطرب أو ملحن آخر يرجع لوجود افلاس فني وموسيقي

يرى الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن أن اقتباس فكرة أو لحن معين لمطرب أو ملحن آخر يرجع لوجود افلاس فني وموسيقي ، سواء ماحدث بين علي الحجار ومدحت صالح أو عمرو مصطفى ورامي صبري ، ونتيجة هذا الإفلاس تحدث الأزمات بين مختلف المبدعين في الموسيقى.

وأضاف في حديثه ل” المال” أن الوضع قبل 7 أكتوبر باندلاع أحداث غزة ، كان أكثر نشاطا في الوسط الموسيقي ، حيث تسببت الظروف السياسية الصعبة في إلغاء مهرجان الموسيقى العربية الدورة الأخيرة والكثير من الاحتفالات الغنائية المهمة .

وتابع أن لقب صوت مصر خاص بالراحلة شادية فقط منذ سنين طويلة ، فلا يمكن أن يطلق أي فنان لقب ” العندليب ” عليه وهو خاص بعبد الحليم حافظ وكذلك كوكب الشرق أصبح خاصا بأم كلثوم وهكذا ، لذلك أنغام أو شيرين عبد الوهاب مطربتين كبار لكن من الأفضل أن يبحثا عن أسماء وألقاب أخرى لهما وليس لقب صوت مصر لأنه خاص بالعظيمة شادية فقط ، وتنازعا على شيئا ليس ملكهما هما الاثنتين .

مها متبولي : أزمات مثيرة للجدل بلا قيمة

وعلقت الناقدة مها متبولي أن هذه الأزمات التي نشبت في الوسط الموسيقي بمصر عام 2023 كانت مثيرة للجدل برغم أنها ليست ذات قيمة ، فمثلا أزمة لقب صوت مصر بين شيرين عبد الوهاب وأنغام كانت مفتعلة حقيقة .

ولفتت إلى أكثر مطربة في القرن العشرين التي قدمت أغنيات وطنية لمصر هي ” شادية” ، وأصبحت أغنيتها الشهيرة ” ياحبيبتي يامصر” على لسان الأطفال والكبار ، لذلك هي من تستحق لقب صوت مصر ، وأنغام هي التي قامت بكتابة هذا اللقب في حفلها بمهرجان العلمين هذا العام كأنها تفرض ذلك اللقب على الجمهور وذلك ليس من حقها أبدا .

وبالنسبة لأزمة المطربين الكبار علي الحجار ومدحت صالح ، أوضح أن هناك اختلاف كبير بين مشروع ” 100 سنة غنا” لعلي الحجار ومشروع ” الأساتذة” لمدحت صالح .

وأوضحت أن الحجار كان يريد تقديم أغنيات التراث القديمة جدا مثل ” الطقاطيق ” التي قدمت في فترة الأربعينيات ، أما مدحت صالح فقدم أغنيات قديمة لكن من العصر الحديث التي يقدمها لجمهور الأوبرا المصرية في حفلاته المستمرة ، لذلك علي الحجار لم يكن موفقا في حربه على مدحت صالح برغم أنه مطرب مميز وكبير ولديه شخصية فنية وفق” متبولي ” .

وفيما يتعلق بأزمة الملحن عمرو مصطفى والمنتج محسن جابر بسبب أغنية “لسه فاكر ” قالت إن محسن جابر من حقه الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأن القانون يكفل له ذلك بحكم أنه مالك لتراث موسيقي عظيم لكبار المطربين في الزمن الماضي سواء أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ووردة وغيرهم ، لكن على الجانب الإنساني نتمنى أن يترك مساحة نوعا ما للآخرين ليغنون أغنيات التراث دون مقاضاتهم مثلما يحدث دائما .

أمجد مصطفى : معظمها أزمات متكررة باستثناء ماحدث بين مدحت صالح وعلي الحجار

من ناحيته شدد الناقد الموسيقي أمجد مصطفى أن أزمة علي الحجار ومدحت صالح فرضت نفسها بقوة في عام 2023 ، لأن علي الحجار تصور أنه يدافع عن مشروع عمره أما مدحت صالح فالتزم الصمت تماما ، بينما أزمة أحمد سعد في تونس تحدث فهناك بعض المطربين يقع بينهم وبين منظمي حفلاتهم في بعض الدول أزمات ومشاكل في حفلاتهم الغنائية .

أردف قائلا أن الأزمة التي وقت بين الملحن عمرو مصطفى والمنتج محسن جابر ، تحدث أيضا بين مبدعين كثيرين بسبب حقوق الأداء العلني للأغنيات .

وشدد أن معظم الأزمات التي حدثت في الوسط الغنائي هذا العام تحدث في أوقاتا كثيرة باستثناء أزمة علي الحجار ومدحت صالح ، وأزمة لقب صوت مصر كانت مفتعلة لأنه لايوجد صوت حاليا يفرض نفسه بقوة في الساحة الغنائية سواء من النجوم أو النجمات فلا يوجد مثلا عبد الحليم حافظ أو أم كلثوم مرة أخرى مع كل الاحترام لموهبة أنغام وشيرين عبد الوهاب .