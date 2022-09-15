نقاد: صناعة الإفيهات لا الموقف أحد أبرز ملامح أفلام الكوميديا المقبلة

يعود بعض فناني الكوميديا للجمهور بعد غياب سنوات عن السينما مثل النجم سامح حسين ، الذي يطرح فيلمه السينمائي الجديد ” اللعب مع العيال” الفترة القادمة وذلك ضمن أفلام نهاية عام 2022 والفيلم يأتي بعد 3 سنوات غاب فيها عن السينما بآخر فيلم قدمه للمشاهدين” عيش حياتك ” وشاركته فيه المطربة ساندي .

كما يعود الفنان الكوميدي أحمد فتحي للبطولة السينمائية بعد سنوات بفيلم” 5 محي الدين أبو العز” وسيعرض أيضا نهاية هذا العام ، ويشاركه بطولته الفنانين مصطفى أبو سريع ومحمد جمعة وهاجر الشرنوبي .

أيضا يعود النجم بيومي فؤاد بعد آخر فيلم له” وقفة رجالة” العام الماضي والذي قدمه مع الفنانين سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي ، وذلك بفيلم جديد كوميدي بعنوان “مغامرات كوكو” ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم خالد الصاوي وأوس أوس ومنة فضالي والفيلم اخراج اسماعيل فاروق .

محمود قاسم : أحمد فتحي وبيومي فؤاد وسامح حسين لايصنعون كوميديا الموقف

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن نجاح السينما الكوميدية يحتاج لمؤلفين ومخرجين معينين ، فالأفلام السينمائية الكوميدية العظيمة كان مؤلفيها أبو السعود الأبياري وعلي الزرقاني وغيرهم والمخرجين محمد عبد العزيز ونيازي مصطفى وغيرهم .

وأشار إلى أن أحمد فتحي وبيومي فؤاد وسامح حسين لايصنعون كوميديا الموقف ، وإنما يقدمون فقط إفيهات كوميدية في أفلامهم السينمائية ، لعدم وجود كتاب للكوميديا محترفين يتركون للجمهور أفلام خفيفة ويعطون الفرصة للممثل ليقول افيه موقف في الفيلم مثلما يحدث مع النجم محمد هنيدي في الماضي .

وأكد أن الضحك يجب أن يتولد من النص المكتوب وليس من الأفيهات التي تقال في هذه الأفلام ، لذلك أفلام سامح حسين وأحمد فتحي وغيرهم لاتحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ، لأنهم يقدمون إفيهات كوميدية ، وهناك فرق واضح بين النكتة العابرة والموقف الكوميدي ، مثل مسرحية سيدتي الجميلة وغيرها التي قدمت مواقف كوميدية وليس أفيهات فقط .

أحمد سعد الدين : سامح حسين يركز دائما أن يكون بطلا للفيلم السينمائي

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الأذكى فيهم هو بيومي فؤاد ، فيقدم الدور الثاني في الأفلام السينمائية لكن يحقق نجاحا سواء في السينما او التلفزيون .

لكن أزمة سامح حسين حقيقة أنه يركز دائما أن يكون بطلا للفيلم السينمائي ، وقدراته الفنية تظهر في المسرح والدراما أما في السينما فله منافسين كثيرين يتفوقون عليه وهو مصر على تقديم أفلام بطولته ولاتحقق هذه الأفلام ايرادات كبيرة، وفق سعد الدين.

وأضاف أن أحمد فتحي ممثل كوميدي جيد وموهوب لكن بالمعايير الطبيعية مازال هناك وقتا كبيرا ليصبح بطلا ونجما سينمائيا ، لأن السينما تختلف تماما عن الدراما والنجاح فيها .

وأشار إلى أن ماجد الكدواني حينما قدم في الماضي بطولة فيلم جاي في السريع ولم ينجح تراجع فورا وأصبح يقدم الدور الثاني واجتهد وطور من نفسه فأصبح أفضل ممثل بدرجة أكبر من نجوم الصف الأول ، لكن سامح حسين وأحمد فتحي وبعض الفنانين يصرون على تقديم بطولة العمل السينمائي وهم غير مؤهلين ليكونوا نجوم سينما ويذهب الجمهرو لمشاهدة أفلامهم مثل نجوم آخرين برغم أنهم موهوبين وممثلين جيدين وهذه هي مشكلتهم .

فايزة هنداوي : لايمكن أن نظلم سامح حسين وأحمد فتحي وغيرهم حينما لايحققون نجاحات كبيرة

بدورها أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن سامح حسين وبيومي فؤاد وأحمد فتحي يقدمون أفلاما سينمائية لمجرد التواجد سينمائيا .

وأضافت أنهم ليس لديهم مشروع سينمائي وخطة تسويقية لأنفسهم مثل فنانين آخرين أحمد عز وكريم عبد العزيز أحيانا يقدمون أفلاما كوميدية ناجحة ثم أعمال تتسم بطابع الأكشن فلديهم خطة لمشروعهم السينمائي .

ولفتت أيضا إلى أنه لايمكن أن نظلم سامح وأحمد فتحي وغيرهم حينما لايحققون ببطولات سينمائية نجاحا كبيرا ، لأن ذلك قد يتوقف على فشل عناصر أخرى مثل الاخراج والكتابة والدعاية لهذه الأفلام بصورة معينة ولو تغيرت هذه الأمور ستحقق أفلامهم ايرادات جيدة .