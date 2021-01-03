نقاد: شماتة «طيور الظلام» بوفاة وحيد حامد تأكيد لصحة أفكار الراحل ضد «الجماعة»

موجات من الشماتة عكستها تغريدات الإخوان وأنصارهم على خبر وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد قبل أيام، حيث تم توجيه اتهامات للراحل الكبير تصل إلى التكفير. تلك الموجات أوضحا مكانة الكاتب والمفكر وأهمية دوره فى التصدى لهذه الأخطار وفق نقاد تحدثوا…

موجات من الشماتة عكستها تغريدات الإخوان وأنصارهم على خبر وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد قبل أيام، حيث تم توجيه اتهامات للراحل الكبير تصل إلى التكفير.

تلك الموجات أوضحا مكانة الكاتب والمفكر وأهمية دوره فى التصدى لهذه الأخطار وفق نقاد تحدثوا لـ”المال”، حيث أن وحيد حامد كان فى مقدمة الصفوف محاربا متمرسا لا يشق له غبار متمكنا من حرفته وعالما متعمقا بإشكاليات هذا الملف الشائك.

وأشاروا إلى طرح الراحل أعمال فكرية وفنية فى غاية الأهمية ستظل أحد أسلحة الشعب المصرى والعربى فى معركة الفكر والوعى ضد جماعات الزيف والخداع وراغبى المال والشهرة والسلطة على حساب الأوطان والدين الإسلامى الحنيف.

محمود عبد الشكور : ماحدث يؤكد أن وحيد حامد كان مؤثرا فيهم ويخافون من قلمه

قال الناقد الفني محمود عبد الشكور إن ماحدث من شماتة في موت وحيد حامد خلال الساعات الماضية يرجع لأن ذلك يؤكد رؤية وحيد حامد لهذا التيار بأنه ليس له علاقة بالدين .

وأكد أنه تيار سياسي انتهازي يريد الاستيلاء على مقدرات البلاد، وأنه كان يرغب في تكوين دولة إسلامية فقط لتنفيذ مصالحهم والهدف هوالخراب .

وتابع أن الراحل فضحهم في حياته في أعماله الدرامية والسينمائية.

وقال: “كنت سأندهش لو لم يفعلوا ذلك بعد وفاته كنت سأشعر أن وحيد حامد كان يتجنى أو يدعي عليهم ، على العكس كان يصفهم بصدق وكان لا يملك سوى قلمه وكانوا يخافون منه ويتمنون موته وذلك يؤكد أنه كان رجلا قويا برغم أنه لم يكن يملك سلاحا في يده لكن كان لديه قلمه المؤثر وهم أدركوا ذلك أنه مؤثر في كل الأجيال.

ولفت إلى أن ما فعلوه بعد وفاته يؤكد أن ما فعله معهم أنه كان على صواب بأنه كشف ما يخططون له وانتهازيتهم وبيعهم لنفسهم من أجل السلطة .

محمود قاسم : كان محاربا وقوي ومهاجما للجماعات

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن الشماتة في موت وحيد حامد ككاتب كبير شيئا طبيعا، لأنه يعتبر أكثر شخص هاجم هذه الجماعات في حياته وقوى السلطة بصورة عامة في جميع أفلامه السينمائية التي قدمها ، مثل الإرهاب والكباب ودم الغزال وطيور الظلام .

وأكد أن الراحل كان يقدم هذه الجماعات بأنهم طيور الظلام في المجتمع المصري ، وكان يقرأ هذه الجماعات جيدا ويعرف ماذا يفكرون لذلك حينما سيموت لن يترحموا عليه أبدا.

وتابع قائلا إن وحيد حامد حينما قدم مسلسل مثل الجماعة قام بفضحهم وكشف كل ماكانوا يفكرون فيه في المجتمع المصري والدولة المصرية.

ولفت إلى المؤلف وحيد حامد كانت لديه قدرة على الدفاع والحجة الثقافية وكانوا يحاولون جره للمحاكم في فترة معينة، وكان ذكيا وقوي الإرادة ومحارب مهاجما عن فكره ووعيه ومايريد تفسيره للمواطن المصري البسيط .