نقاد : شماتة الناس في حريق الجونة السينمائي وأزماته ناتج عن كره تصرفات بعض الفنانين

واجه مهرجان الجونة السينمائي شماتة كبيرة من خلال كثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الحريق الهائل الذي نشب في قاعة المؤتمرات بلازا المقررة لاقامة حفل الافتتاح بها للدورة الخامسة، بالإضافة لانتشار أزمات داخل المهرجان قبل انطلاقه.

وجاءت بعض التعليقات فيها شماتة كبيرة بالمهرجان والفنانين، مما أثار استياء العديد منهم بصورة كبيرة، وعلقوا على ذلك عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا.

أحمد سعد الدين: حريق الجونة السينمائي في النهاية قضاء وقدر ولم يصاب أي شخص منه

يرى الناقد الفني أحمد سعد أن هذه الشماتة سواء كانت في فنانين أو غيرهم من الأشخاص العاديين سلوكا غير سويا ويعود على صاحبه بالسلب وعدم تحقيق أي فائدة له .

ويشير الى أن حريق مهرجان الجونة السينمائي في النهاية قضاء وقدر من الله ولم يصاب أي شخص منه وذلك هو الأهم ، لافتا ان الفنانين الذين يشمت فيهم البعض هم في الأساس مصريين وليس أعداء لهؤلاء الشامتين .

وتعجب سعد الدين من كوننا وصلنا الى هذا التدني من الأخلاق أن نشمت في بعضنا في الكوارث والمصائب ، بدلا أن نساند بعضنا ونطمئن على الآخرين وندعو لهم ألأ يصيبهم أي مكروه ، لان هذا الحادث يمكن أن يتعرض له أي شخص عادي في حياته وأعتقد أنه سيكون مستاء حينما يشمت فيه الآخرين .

هبة علي: هناك فئة من الفنانين يحبهم ويقدرهم الجمهور ولايشعرون ناحيتهم بهذا الضيق والشعور

وأوضحت هبة علي استشاري نفسي وتربوي أن شماتة الكثيرين في مهرجان الجونة السينمائي والفنانين والدعاء عليهم بعد هذا الحادث ناتج عن ، أن الاشخاص العاديين يشعرون أن طبقة الفن والفنانين غريبين عنهم وليسوا مثلهم في المجتمع المصري .

وأن الفنانين يملكون المال والشهرة ويستعرض بعضهم عربياته وممتلكاته للناس البسيطة المطحونة اجتماعيا ، لذلك يحقدون عليهم ولايشعرون أنهم مثلهم في الحياة .

وتابعت قائلة هناك فئة من الفنانين يحبهم ويقدرهم الجمهور ولايشعرون ناحيتهم بهذا الضيق والشعور بالكراهية مثل أحمد السقا وأمير كرارة وغيرهم من الفنانين المحترمين ، الذين لايستعرضون شهرتهم وممتلكاتهم للناس مثل محمد رمضان وغيره من الفنانين الذين يستفزون الناس البسيطة اجتماعيا فيكرهونهم وتكون النتيجة الدعاء على فئة الفنانين لو حدثت أي مصيبة مثل حريق الجونة السينمائي وتمني الشر لهم ، مشيرة أن الكارهين للفنانين ومجتمعهم يجلسون على فيس بوك ويكتبون تعليقاتهم من خلاله ولايراهم أحدا ، حيث يمثل ستار لاي انسان يفعل مايريد ضد أي شخص.