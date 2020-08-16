نقاد : سمير الإسكندراني عطاء فني ووطني لم يأخذ حقه من الشهرة

كان له الفضل أنه أول مطرب يغني الفرانكو أراب في مصر .

رحل عن حياتنا مؤخرا الفنان والمطرب سمير الإسكندراني عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض ، حيث كان يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء الفني والوطني.

وفقدم سمير الإسكندرني العديد من الأغنيات الوطنية حققت له شهرة كبيرة مع الجمهور منها “يارب بلدي”، وشارك أيضا في أوبريت “تسلم الأيادي” مع مجموعة من المطربين.

ودرس في كلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية بها، ثم سافر في بعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى.

وحرص الكثير من الفنانين على نعي الفنان سمير الاسكندراني عبر حساباتهم الرسمية على مواقغ السوشيال ميديا.

وحضر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر مراسم دفن الراحل بمسجد السيدة نفيسة مع بعض اعضاء النقابة تقديرا لمكانته.

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد في الفنان القدير سمير الاسكندراني على المستوى الفني .

ماجدة موريس: لم يأخذ حقه من الشهرة

ترى الناقدة ماجدة موريس أن سمير الإسكندراني لم يأخذ حقه من الشهرة كما يستحق ، برغم انه كان فنانا رائعا وموسيقيا متجددا ويحاول أن يقدم لنا نوعيات مختلفة من الموسيقى والألحان وصوته كان مختلفا .

وأضافت أنه كان فنانا موسيقيا وقويا ومتمردا على الصيغة التقليدية للأغنيات المصرية الشرقية، لكن للأسف لم ياخذ حقه سواء من الشهرة أو إعلاميا .

وتابعت قائلة إنه كان يظهر في المناسبات فقط ، ويقدم فقط اغنيات وطنية.

ونوهت موريس إلى أنها لا تعرف ماسبب عدم حصوله على مكانته الفنية التي يستحقها في مصر والوطن العربي .

أحمد سعد الدين : أول مطرب مصري يقدم موسيقى الفرانكو اراب

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن سمير الإسكندراني أن أول أغنية قدمها من كلمات حسين السيد وعبدالوهاب “بلدي وحبايبي” ، كانت في حذ ذاتها لونا جديدا وكان له الفضل أنه أول مطرب يغني الفرانكو أراب في مصر .

وأضاف أنه أول من مزج الألحان الغربية بألحان مصرية بالإضافة أنه قدم “يانخلتين في العلالي” و”قدك المياس” ، أي أنه كان حالة فنية مختلفة في فترة الستينات والسبيعنات لكنه كان غائب إعلاميا في الثمنانينات وحتى الألفينات بدرجة كبيرة .

وأوضح أنه كان له برنامجا لاكتشاف المواهب على إحدى القنوات المصرية ، وكان مظهره مختلفا جدا عن الموجودين في السوق سواء بطوله وعرضه وذقنه لكن مشكلته أنه لم يقدم موسيقى منذ فترة طويلة ، لكن لم يستطع الاستمرار بقوة في الساحة الفنية ويصبح مطربا مثل عبد الحليم حافظ او محرم فؤاد مثلا .

محمود قاسم : قدم أغنيات وطنية مميزة

وقال الناقد الفني محمود قاسم إن الفنان الراحل سمير الاسكندراني كان مطربا قويا وتاريخا فنيا طويلا لكن عطاؤه كان أقل من هذا التاريخ .

وأشار إلى أن الراحل وهو في عمر صغير قبل أن يظهر بلوك ” سكسوكة” كان يمكن أن يقتحم مجال السينما بقوة وكان وقتها يملك صوتا جميلا في الغناء في الأغنيات الوطنية .

ولفت إلى أن أزمته الحقيقية أنه كان يختفي فترات طويلة ، ثم يظهر بعدها ويلمع نجمه ويقدم أغنية “أنا والمجتمع والناس ” وكانت شبيهة بأغنية “ياحبيبتي يا مصر” لشادية وهي أغنية تقدس معنى الحب خاصة فيما يتعلق بالوطن.