نقاد: تقديم مطربي المهرجانات أغنيات بمسلسلات رمضان استغلال لنجاحهم

انقسم بعض النقاد في رأيهم حول تقديم ومشاركة مطربي المهرجانات في مسلسلات شهر رمضان هذا العام ، بعد إعلان حسن شاكوش صاحب أغنية المهرجانات الشهيرة “بنت الجيران” مشاركته في غناء بعض الأغنيات لمسلسل “البرنس” لمحمد رمضان .

ويرى البعض منهم أن هؤلاء المغنيين يروجون للإسفاف والابتذال في الغناء، لذلك لا يصح أن يتواجدوا بصوتهم في شهر رمضان الكريم ، وآخرين يرون العك، لكون شعبيتهم في الشارع المصري أصبحت كبيرة لذلك يجب استغلالها في الترويج للأعمال الدرامية ونجاحها.

خالد حسن: الأغاني لا ترقى للذوق العام

قال المنتج الفني خالد حسن إنه ضد تقديم مطربي المهرجانات أغنيات في مسلسلات شهر رمضان الكريم هذا العام، لاسيما أن نوعية هذه الأغاني تساهم في انحدار الذوق العام طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن مسلسلات شهر رمضان تدخل البيوت المصرية، ولا يصح أن تغني فيها هذه الأصوات أبدا لأنها لا ترقى للذوق العام للجمهور المصري .

ولفت إلى أغنيات المهرجانات لا يجب أن تتخللها الأعمال الدرامية التي ستعرض في الشهر الكريم أبدا، ويجب اختيار أصوات جيدة تتقن الغناء وتقدم كلمة ولحن مميزين للغناء في الأعمال الدرامية مثلما اعتدنا على ذلك طيلة السنين الماضية .

محمود قاسم : لسنا ضدهم وإنما نهاجم ما يقدمونه فقط

ويقول الناقد الفني محمود قاسم إننا لسنا ضد مغني المهرجانات كأشخاص وإنما ضد ما يقدمونه من أغنيات فقط ، مشيرا إلى أن أغنيات مسلسلات رمضان يتم اختيارها بعناية شديدة.

وأضاف، يوجد فيلم أمريكي عنوانه ” الأغنية أولا وليس المغني ” أي أن أهم شيئ بالنسبة لنا الأغنية ومن يقدمها يكون صوته جيدا أيضا .

واستطرد قائلا إن حسن شاكوش كمطرب للمهرجانات ، أحس بخطئه الفترة الماضية بعد الأزمة التي تعرض لها وتم وقفه عن الغناء من نقابة المهن الموسيقية ، مثل الشخص الذي كان ضالا ثم اهتدى.

وتابع: حرام على أي صوت من مطربي المهرجانات أن يقدم أغنية رديئة ويملك موهبة جيدة مثل حسن شاكوش .

مجدي نور: لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة ويجب استغلالها في الدراما

ويرى المنتج مجدي نور الذي تولى مسئولية الكثير من الأعمال الدرامية السنوات الماضية مثل “سك على إخواتك ” لعلي ربيع وغيرها، أن هؤلاء المغنين أصبحت لهم قاعدة جماهيرية كبيرة لدى الجمهور المصري الفترة الماضية .

وأضاف أن الدراما التليفزيونية تغازل الجمهور ويمكن تطعيمها بهذه الأصوات التي حققت نجاحا مؤخرا مثل حسن شاكوش وغيرهم من مطربي المهرجانات المعروفين .

وتابع إن عمرو دياب ومحمد فؤاد حينما ظهرا على الساحة الفنية تم مهاجتمهما من الملحن حلمي بكر، وبعد مرور الوقت أصبحا يمثلان شيئا كبيرا ورمز في الغناء لجيل الشباب ، لافتا إلى ن مطربي المهرجانات برغم اعتراض الكثيرين عليهم لكنهم حققوا انتشارا واسعا في الشارع العربي ولا يمكن أن ننكر ذلك ويجب أن نستغل هذا النجاح في الأعمال الدرامية والفنية لجذب الجمهور والترويج لها .