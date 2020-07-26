نقاد: تجربة فيلم ولاد رزق على منصة إلكترونية ستشجع منتجين على تكرارها

وذلك بعد انتشار هذه المنصات الحديثة فى العالم مؤخرا ، وإقبال صناع المسلسلات والأفلام السينمائية لعرض أعمالهم الفنية الجديدة على تطبيقاتها بهدف تحقيق أعلى المشاهدات

تجربة فنية مختلفة فى السوق المصرية ولصناع فيلم مصرى حققت أعلى إيرادات فى السينما المصرية السنين الماضية “فيلم ولاد رزق” ، بتحويله لمسلسل تليفزيونى وعرضه على منصة رقمية حديثة.

حيث يتولى العمل المؤلف صلاح الجهينى ، وسيتم عرضه الفترة المقبلة للجمهور على المنصة الإلكترونية ، وذلك بعد انتشار هذه المنصات الحديثة فى العالم مؤخرا ، وإقبال صناع المسلسلات والأفلام السينمائية لعرض أعمالهم الفنية الجديدة على تطبيقاتها بهدف تحقيق أعلى المشاهدات.

فايزة هنداوى: تجربة مميزة وتحدث للمرة الأولى وليس كل فيلم سينمائى ناجح يمكن تقديمه تليفزيونيا

قالت الناقدة فايزة هنداوى إن هذه التجربة تحدث لأول مرة في السينما والدراما التليفزيونية فى مصر ، لكن بسبب أن فيلم ولاد رزق حقق بالفعل أعلى الإيرادات في السينما لفترة طويلة ، بجزأيه الأول والثانى.

وأضافت أن نجاح الفيلم بشكل جماهيري شجع مؤلفه على تقديمه كمسلسل وعرضه على منصة إلكترونية ، وذلك بهدف تحقيق جذب جماهيرى كبير على هذه المنصة بهذا العمل تليفزيونيا ايضا بعد نجاحه بصورة كبيرة سينمائيا السنين الماضية.

ولفتت ايضا الى انه ليس كل فيلم سينمائي ناجح يمكن تحويله لمسلسل تليفزيونى ، فهناك تجارب سينمائية لم تحقق نجاحا حينما تحولت لمسلسلات تليفزيونية ، مثل فيلم الزوجة الثانية وغيرها.

وأكدت هنداوى أن تقديم تجربة مسلسل ولاد رزق على منصة عالمية يعتبر شيئا مميزا ، وسيشجع المنتجين السينمائيين لتكرارها فى كثير من الأفلام السينمائية المصرية الفترة المقبلة خاصة ، التي حققت ايرادات مرتفعة .

سمير الجمل: الفيلم لا يحمل أى قيمة فنية وإنتاجه على منصة عالمية استثمار لنجاحه الجماهيرى

أما السيناريست سمير الجمل فقال إنه مع احترامه لفيلم ولاد رزق وصناعه فهذه النوعية من الافلام السينمائية معتمدة على الاثارة والبلطجة والعنف، بالاضافة لنوع من “الاستظراف”، لكنها موضوعات سينمائية فارغة وليس فيها قمية فنية جيدة.

واكد ان تقديم منصة عالمية لهذا الفيلم مثلما يتم فى شهادة الايزو لمنتج معين فقط ، وليس تكريما لصناع الفيلم وانما هو استغلال لنجاحه جماهيريا فقط.

واوضح انه ليس كل عمل فنى يتم تقديمه محليا أو عالميا وتحقيقه تريند فهو له قيمة فنية ، وفيلم ولاد رزق ليس به أى قيمة فنية حقيقية حتى لو قدم على منصة عالمية ، والامر عبارة عن تحقيق مكاسب تجارية ومادية فقط واستثمار لنجاحه الجماهيرى فقط.

قدرى الحجار: نجاح هذه التجربة سيشجع منتجين على تكرارها

ويرى الناقد الفنى قدرى الحجار أن هناك أفلاما سينمائية كثيرة تحولت لمسلسلات تليفزيونية ناجحة مثل فيلم الباطنية وفيلم نحن لا نزرع الشوك والعار وغيرها ، وحققت نجاحا حينما عرضت تليفزيونيا مثل نجاحها سينمائيا.

واكد ان فيلم ولاد رزق حقق نجاحا تجاريا كبيرا ، وفكرة تحويله لمسلسل تليفزيونى وعرضه على منصة الكترونية شىء جديد يحدث لاول مرة فى السوق المصرية ونتمنى أن يكون له تاثير ونجاح.

واشار الى أن هذه التجربة لو حققت نجاحا ملحوظا وتم كتابة المسلسل بصورة جيدة ليكون مناسبا لمواصفات الموضوعات التي تتطلبها هذه المنصات الإلكترونية ، فذلك سيشجع منتجين كثيرين لتكرار نفس التجربة لافلام سينمائية مختلفة الفترة القادمة حققت إيرادات ونجاحا كبيرا مع الجمهور ايضا ، مثل فيلم ولاد رزق الذي حقق ايرادات كبيرة فى الجزأين الأول والثانى السنوات الماضية ، وذلك أدى لاستثمار نجاحه بتحويله لمسلسل.