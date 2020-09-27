نقاد : المنتصر بالله كان موهوبًا وقادرًا على الارتجال بالمسرح

رحل عن عالمنا الفنان القدير المنتصر بالله، عن عمر يناهز 70 عاما بعد تعرضه لأازمة صحية لفترة طويلة حتى فارق الحياة، بعد أن قدم للجمهور المصري والعربي مشوارا فنيا مميزا من الأعمال التليفزيونية والمسرحية، التي صنعت نجوميته لسنوات طويلة خاصة في فترة التسعينيات .

ومن أبرز الأعمال : “أبناء ولكن، أرابيسك، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست “ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، وغيرها .

تزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب، وأنجب منها 3 بنات واعتزلت الفن بعد الزواج للتفرغ لرعاية أسرتها، وكان لها دورًا كبيرًا في مشواره الفني وفى مساندته ودعمه بعد مرضه.

سمير الجمل : كان من ظرفاء العصر

قال الناقد الفني سمير الجمل، إن الفنان القدير الراحل المنتصر بالله كان فنانا كوميديا متميزا، وله خطًا ومنطقة خاصة به، وكان يقدم كل شخصية كوميدية بشكل جديد، رغم أن معظم فناني الكوميديا في مصر يعتمدون على نفس أدائهم التمثيلي وحركاتهم طيلة الوقت خاصة لو نجحت معهم حركة معينة مع الجمهور يظلون متمسكون بها حتى آخر يوم في حياتهم .

ولفت إلى أن المنتصر بالله كان يلعب كل شخصية بشكل جيد، وظُلم لأنه صنف كممثل كوميدي وهي منطقة ضيقة واستطاع أن يكسر هذه القاعدة حينما قدم دوره في مسلسل ارابيسك وهي قيمة الممثل.

وأوضح ان المنتصر بالله كان من ظرفاء العصر لأن دمه خفيف في حياته مثل آخرين أبو بكر عزت ونجاح الموجي وأحمد بدير، واستطاع ان يوسع نجوميته في مسلسل الزيني بركات لان الممثل يستطيع ان يقدم التراجيديا برغم انه منصف انه ممثل كوميدي وذلك ماستطاع اثباته المنتصر بالله في حياته الفنية .

فايزة هنداوي: لم يظهر كامل طاقته الفنية في حياته

وترى الناقدة فايزة هنداوين أن المنتصر بالله كان فنانا مميزا في أدواره في الكوميديا والشر في مسلسلات أربيسك وغيرها، واستطاع ان يتنوع في الشخصيات التي يقدمها .

وأضافت أنه كان فنانا مرتجلا بصورة جيدة على المسرح ، لكنه كان منسيا منذ فترة طويلة من الوسط الفني وذلك ما نؤكد عليه دائما أننا يجب ان لاننسى المبدعين المصريين في حياتهم .

وأشارت إلى أن المنتصر بالله لم ياخذ حقه كفنان في حياته، ورغم أنه قدم 100 عمل فني وأكثر لكنه لم يظهر كامل موهبته الفنية وطاقته التمثيلية فيهم وكان بداخله المزيد من التوهج والإبداع لولا إصابته بالمرض منذ سنوات الذي ابعده عن الفن تماما .

محمود قاسم: من كبار الفنانين المرتجلين في المسرح

قال الناقد الفني محمود قاسم، إنه عندما يكون الفنان في حالة نضج دائم بما يعني أنه قادر على العمل، وللتصرف بشكل تلقائي لذلك احببناه في ادواره في السينما والمسرح والتلفزيون بالاضافة لبرامجه التي كان يظهر فيها .

يضيف لاننسى برنامج من سيربح المليون الذي يعكس ثقافة الضيف ومرافقه ” زوجته في ذلك الوقت” فظهر علينا بثقافة وحالة لاحدود لها من البهجة .

وأوضح أنه قدم مسرحية مميزة مثل شارع محمد علي الذي كان يرتجل فيها وأصبح من في مصاف كبار المرتجلين ومنهم سمير غانم أي أنه ليس أسيرا للنص خاصة في المسرح الكوميدي .