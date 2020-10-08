نقاد : المسلسلات الوطنية غابت عن الدراما المصرية لهذه الأسباب

حينما تأتي مناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر سنويا في هذا التوقيت يشاهد الجمهور المصري والعربي نفس نوعية الأعمال التليفزيونية التي تعرض له كل عام بمختلف القنوات الفضائية ، وهي رأفت الهجان للراحل محمود عبد العزيز والمخرج يحيى العلمي . ومسلسل دموع…

حينما تأتي مناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر سنويا في هذا التوقيت يشاهد الجمهور المصري والعربي نفس نوعية الأعمال التليفزيونية التي تعرض له كل عام بمختلف القنوات الفضائية ، وهي رأفت الهجان للراحل محمود عبد العزيز والمخرج يحيى العلمي .

ومسلسل دموع في عيون وقحة للفنان الكبير عادل إمام والراحلة معالي زايد ، ومسلسل السقوط في بئر سبع للراحل سعيد صالح وإسعاد يونس ، ومسلسل الثعلب للراحل نور الشريف .

لكن لاتوجد أي أعمال درامية وطنية جديدة تعرض للمشاهدين منذ سنوات تتحدث عن حرب ونصر أكتوبر لأسباب مختلفة نستعرضها في هذا التقرير .

سمير الجمل : الأزمة ليست في التأليف وإنما في الظروف الإنتاجية لهذه المسلسلات

وقال الناقد الفني سمير الجمل إن الأزمة ليست في التأليف لأن هناك نصوص عديدة مكتوبة وجاهزة عن ملحمة 6 أكتوبر الوطنية كمسلسلات تليفزيونية وتنتظر التنفيذ والظهور للنور .

وأضاف أنه كتب مسلسلين عن نصر أكتوبر ، لكن لم يظهرا للنور كما أن المخرج علي عبد الخالق له حوالي 4 مسلسلات تليفزيونية عن حرب أكتوبر ولم يشاهدها الجمهور أيضا .

وتابع قائلا إن هناك روايات عديدة وقصص قصيرة يمكن تحويلها إلى مسلسلات عن حرب أكتوبر مثل الكاتب جمال الغيطاني وغيره ، لكن الأزمة الحقيقية في الظروف الإنتاجية لهذه الأعمال الدرامية .

وأكد الجمل أن أي مسلسل لو قدم عن حرب أكتوبر حاليا ، يجب أن يهتم بمناقشة أمور كثيرة وليست الحرب لأنها ليست الهدف الأساسي وإنما هي كانت لاثبات الوجود فقط لكن الأهم إظهار روح المقاتلين في أكتوبر فنحن نحتاج لهذه الروح حاليا في حياتنا لاستخدامها في المكافحة في الحياة ، حتى تشحن الأجيال الجديدة ويعرفوا أن هناك مصاعب اقتصادية واجتماعية كانت في وقت الحرب ، مشيرا إلى أن روح أكتوبر السابقة في الحرب نحتاجها للعلم والإرادة والتحدي والطموح والإحساس بكبرياء الوطن والمواطنين.

عاطف كامل : تحتاج لنوعية من الكتابة بشكل مغاير للمعتاد

وقال المنتج عاطف كامل إن التكلفة الإنتاجية تعطل كثيرا هذه المسلسلات الوطنية ، بالإضافة إلى أنها تحتاج لنوع من الكتابة بشكل مختلف عن المعتاد فى السنين الماضية .

وأشار إلى أن هذه الأعمال تحتاج لكتابنا الكبار ويأخذون معلومات من القوات المسلحة ، ونشاهد قصص كثيرة من أحداث حرب أكتوبر حتى يظهر شكل كتابة مختلف والصورة أيضا تكون على مستوى متطور.

وتابع قائلا إن هؤلاء الكتاب الكبار الذين عاصروا هذه الأحداث ، يستطيعون تقديم صورة ملموسة عن شكل الأحداث في هذا التوقيت ، مؤكدا أنه عاش هذا العصر فمثلا وقت الحرب لم تكن هناك أي سرقات أو جرائم لأن الشعب كله التف حول القوات المسلحة وروح هذا الشعب تحتاج للكتابة في هذه المسلسلات .

وأكد أن الانتصار لم يكن عسكريا فقط بل كان انتصارا للارادة والعبور من الانكسار والهزيمة للانتصار المعنوي والنفسي .

ماجدة موريس : ليس هناك مانع في عرض المسلسلات القديمة لكن يجب إنتاج أعمال جديدة

وتقول الناقدة ماجدة موريس إن تكلفة هذه المسلسلات ليست بسيطة بالطبع خاصة في الديكورات والمعارك الحربية والأزياء المستخدمة فيها ، فمثلا مسلسل الاختيار رغم أنه مسلسل وطني ولايتحدث عن حرب أكتوبر إنما كانت هناك مساعدة حقيقة من الدولة ودعم كبير له ليظهر بصورة مميزة على الشاشة .

ولفتت إلى أن أي مسلسل وطني يقدم للجمهور يساهم في إعلاء الحس الوطني للشباب والمشاهدين ، وذلك مانحتاجه في الفترة الحالية في ظل الظروف التي نواجهها في بلادنا .

وتابعت أنه ليس هناك مانع من عرض المسلسلات القديمة مثل رأفت الهجان والشوان وغيرهما للجمهور في هذه المناسبة ، لكن لابد أيضا أن تكون هناك أعمال درامية جديدة خلال الفترة المقبلة يتم إنتاجها عن حرب أكتوبر .