نقاد : المخرج جميل المغازي صندوق ذكريات عمالقة الفن وترك بصمة واضحة

أكد مختصون ونقاد أن المخرج القدير جميل المغازي امتلك مكتبة نادرة من اللقاءات مع كبار مشاهير الفن والشخصيات العامة تصل لأكثر من 500 ساعة في مشواره المهني ، كواحد من رواد الإخراج التليفزيوني في السبيعينات والثمانينات والتسعينات .

يملك مكتبة نادرة من اللقاءات مع كبار المشاهير

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العمالقة، وشاركت معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.

ورحل عن عالمنا المخرج القدير جميل المغازي عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض وهو والد المخرج جميل جميل المغازي ، ويعتبر جميل المغازي من أهم مخرجي التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين الكبار .

محمود قاسم : جميل المغازي لم يكن هناك مثله كثيرون في هذا المجال

قال الناقد الفني محمود قاسم أن الراحل جميل المغازي كان يعمل في إخراج البرامج التليفزيونية الحوارية وهذه النوعية من البرامج التليفزيونية ليس فيها إبداع كبير ، لكنه كان يملك في مشواره المهني الكثير من اللقاءات المميزة مع كبار نجوم الفن المصري في السينما والتليفزيون والغناء وكذلك النجوم العرب قام بتسجيل لقاءات مهمة معهم .

وتابع قائلا إن جميل المغازي لم يكن يوجد مثله مخرجون كثيرون في هذا المجال ، لذلك تميز بتسجيله للقاءات عمالقة الفن لسنوات طويلة .

سمير الجمل : استطاع التسجيل مع مجموعة كبيرة من المشاهير والأدباء المهمين

وأوضح السيناريست سمير الجمل أنه عرف الراحل جميل المغازي حينما عاد من ألمانيا في فترة الثمانينات ، حيث عمل بها لفترة وتزوج فيها وأنجب أبنائه المخرج جميل جميل المغازي وشريف ، لافتا إلى أنه من أبناء التليفزيون .

ونوه الجمل إلى أن المغازي يمتلك مكتبة نادرة من اللقاءات مع كبار مشاهير مصر ، وهو الوحيد الذي استطاع التسجيل مع مجموعة كبيرة من المشاهير والأدباء المهمين ، وهو أول من قدم مفيد فوزي كمحاور ، وحقيقة أضاف كثيرا للبرامج التليفزيونية .

و تابع قائلا إنه قدم برامج تليفزيونية كانت تجمع بين نجوم الفن والرياضة والسياسة في سهرات خاصة تذاع أحيانا على القنوات التليفزيونية يجب أن تستغل .

كما أنه قدم برنامجا تليفيزيونيا ولقاء أيضا عن عادل إمام في فترة التسعينات ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس ، غير كل لقاءاته مع الفنانين الكبار الذي قام بعمل لقاءات مميزة جدا معهم ، لاسيما أن هناك فنانين كبار كانوا لايظهرون كثيرا مثل الراحلين محمد رشدي ومحمد العزبي وفق” الجمل “.

أكد أيضا أن ابنه جميل جميل المغازي من أوائل المخرجين الذين قدموا الفيديو كليب وسبقه بعض الوقت عادل عوض ، حيث أن جميل المغازي يملك مكتبة نادرة من البرامج واللقاءات والسهرات التي يجب على الدولة والشركة المتحدة استغلالها .

أحمد سعد الدين : يمثل تاريخا طويلا لأكثر من 60 عاما بماسبيرو ولديه علامات مهمة

وأكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن جميل المغازي كان من أهم مخرجي البرامج التليفزيونية وكان صديقا شخصيا لكبار الفنانين والملحنين والمطربين وأبرزهم الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وأشار إلى أنه أول من أخرج برنامج حديث المدينة للإعلامي مفيد فوزي الذي أثار به ضجة كبيرة في الوطن العربي وقدمه كمذيع ، فهو يمثل تاريخا طويلا لأكثر من 60 عاما بماسبيرو ولديه علامات مهمة في تاريخ الإخراج التليفزيوني .

وأوضح أن إخراج البرنامج التليفزيوني فى الستينات والسبيعينات والثمانينات كان صعبا مقارنة بالزمن الحالي ، بالإضافة إلى أنه أخرج العديد من الحفلات الفنية محليا وخارجيا ، وكان أحد نجوم الإخراج وأهم ماقام به في مشواره الفني برنامج “حديث المدينة” وبرنامج آخر للاعلامية فاطمة الكسباني فكان مميزا في إخراج برامج المنوعات تحديدا ، فهو من جيل المخرج الراحل يحيى العلمي .