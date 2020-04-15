نقاد: الثنائيات الكوميدية «إضافة جديدة» لموسم الدراما في رمضان

وهو الموسم الأول الذي يتواجد فيه هذا الكم من الثنائيات الكوميدية في شهر رمضان مقارنة بالأعوام السابقة .

يشهد الموسم الرمضاني القادم الذي سيبدأ بعد أسبوعين تقريبا، حالة فنية مختلفة وموجودة بقوة هذا العام في كثير من المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان الكريم .

وتتواجد ثنائيات كوميدية مختلفة بين الفنانين ، مثل أكرم حسني وأحمد فهمي في مسلسل رجالة البيت ، ونادية الجندي ونبيلة عبيد في مسلسل سكر زيادة الذي يعيدهما للدراما بعد سنوات طويلة ، ومصطفى خاطر وعلي ربيع في عمر ودياب وحمدي الميرغني واوس اوس في مسلسل اثنين في الصندوق ايضا .

وهو الموسم الأول الذي يتواجد فيه هذا الكم من الثنائيات الكوميدية في شهر رمضان مقارنة بالأعوام السابقة .

سمير الجمل : وجود ثنائي في العمل الدرامي بصبغة كوميدية إضافة في الموسم

يرى الناقد الفني سمير الجمل أن الأهم ما الذي يقدمه المسلسل، لأن هناك ضرورة درامية معينة تفرضها المسلسلات بتواجد ثنائيات مكونة من نجمين مختلفين أو نجمتين مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي.

وأضاف أن هناك ظروفا تجارية أيضا تساهم في تعاون فنانين مع بعضهم مثل نادية ونبيلة، لافتا إلى أنه حينما يكون هناك أكثر من فنان نجم في العمل الدرامي يشكلا معا ثنائيا مميزا على الشاشة ، فذلك فيه إضافة جيدة للمسلسل بالطبع.

وأشار الجمل إلى أن هذه المسلسلات التي تحوي ثنائيا مختلفا لتقديم طابعا دراميا كوميديا في شهر رمضان ، سيكون بشكل ملحوظ هذا العام لان هناك اكثر من عمل درامي يهذه الصبغة والاسلوب .

محمود حافظ : العمل الكوميدي عملا فنيا جماعيا في الاساس

ويقول الفنان محمود حافظ أنه قدم دورا كوميديا في مسلسل “ارض النفاق” مع الفنان محمد هنيدي ، والورق الجيد هو الذي يجذبه للعمل نفسه .

ولفت إلى أن العمل الكوميدي أصبح يعتمد على تواجد أكثر من فنان ، وليس البطل نفسه فقط لأن العمل الفني في النهاية عملا جماعيا.

وأكد أنه لايمانع في تقديم عمل كوميدي مع فنان آخر مثل تلك المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان ، لكن يجب أن يكون السيناريو مناسبا له فقد قدم في فيلم الممر سابقا بعض الافيهات التي تتناول طابعا كوميديا أي أن الدور هو الذي يفرض نفسه في الاساس .

أحمد سعد الدين : نوعية الدراما الكوميدية تعتمد على الثنائيات

وقال الناقد أحمد سعد الدين إن هذه الثنائيات تظهر بقوة في موسم شهر رمضان هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية ، نظرا لان عدد المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان اقل من الاعوام السابقة بسبب ازمة فيروس كورونا الحالي .

ولفت إلى أنه أصبح هناك تركيز على تقديم أعمال درامية كوميدية ، وتحتاج هذه النوعية من الدراما لتكوين ثنائي مختلف بين فنانين معينين يكون بينهما كيمياء على الشاشة ويقتنع بهما منتج العمل لتقديمهما معا لتحقيق نجاحا كبيرا .

وأوضح أن وجود نبيلة عبيد ونادية الجندي معا حدثا كبيرا بعد سنوات في الدراما التليفزيونية، لأن كلاهما نجمتان كبيرتان في السينما منذ سنين طويلة ، وكان يرغب كل منهما الظهور بمفرده في عمل فني للجمهور.

وتابع مستدركا: “لكن استطاع المنتج صادق صباح اقناعهما بتقديمهما في مسلسل معا في رمضان من خلال فورمات أجنبية كوميدية ، حيث أن البطل الحقيقي في هذا المسلسل ” سكر زيادة” هو وجودهما معا في شهر رمضان”.