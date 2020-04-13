نقاد : إيقاف «نتفليكيس» الانتاج الدرامي في أزمة «كورونا» سيؤثر على الصناعة

قال الناقد أحمد سعد الدين إن منصة نتفليكس تعتبر أهم وأكبر منصة إلكترونية في العالم، وفي نفس الوقت تملك كم كبير من الأعمال الدرامية سواء التي تعرض حاليا على شبكتها أو التي لم تعرض حتى الآن ويمكن أن تغطيها لعام كامل مقبل.

أوقفت منصة نتفليكس الإلكترونية إنتاجها لأي عمل فني درامي أو سينمائي بسبب أزمة فيروس كورونا الذي يهدد العالم خاصة أمريكا التي أعلنت حالة الطوارئ بسبب هذا الوباء الخطير.

وساهمت نتفليكيس الفترة الماضية في تطور الدراما وتهافت المنتجين عليها وكذلك النجوم.

طارق الشناوي : قرار مؤقت بسبب أزمة كورونا وسيضطر الجمهور لمتابعة ارشيفها

من جانبه، يرى الناقد الفني طارق الشناوي ان هذا القرار يعتبر مؤقتا بسبب الظروف الحالية التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا، ولايمكن اللوم على أحد لاتخاذ قرارا يكون هدفه الحفاظ على الانسانية وحماية الارواح البشرية من الاصابة بهذا الوباء الخطير .

ولفت إلى أن الجمهور أصبح منجذبا بصورة كبيرة لمشاهدة الاعمال الفنية المختلفة عبر المنصات الرقمية مثل نتيفليكس وشاهد وغيرها على الانترنت، مضيفا أن الكثيرين سيضطرون لمشاهدة الاعمال الفنية المتواجدة سابقا في مكتبة وأرشيف نيتفليكس وهي ليست ضئيلة كما يتصور البعض.

وأشار الشناوي إلى أنه حينما ستعود الأمور مرة أخرى وتتحسن الأوضاع من هذا الوباء في العالم ، ستعود عجلة الانتاج الفني في الدراما وسيتم طرح أعمال جديدة على هذه المنصة العالمية الهامة.

سمير الجمل : أزمة كورونا أثرت على الحياة الفنية في مصر وخارجها

يرى الناقد الفني سمير الجمل أن العالم كله تأثر بسبب ازمة فيروس كورونا ، لاسيما انه اصبح وباء يهدد جميع البيوت وحياة الناس أهم من أي عمل فني أو غيره .

وأضاف أن الفن له طبيعة خاصة من حيث الاختلاط بين الاخرين في الاستوديوهات ، والظروف حاليا غير أمنة للعمل الفني والإنتاج بشكل عام.

وأوضح أن على القائمين على هذه المنصة العالمية التحمل هذه الفترة حتى تتغير هذه الظروف للأفضل، وبالطبع الدراما ستتاثر بشكل ما في مصر وخارجها بسبب هذه القرارات لاسيما أن أغلب المنتجين كانوا يتعاقدون مع نتفليكيس في العرض والإنتاج سابقا .

أحمد سعد الدين: لديها مكتبة كبيرة لعام قادم وستظل أكبر منصة

وقال الناقد أحمد سعد الدين إن منصة نتفليكس تعتبر أهم وأكبر منصة إلكترونية في العالم، وفي نفس الوقت تملك كم كبير من الأعمال الدرامية سواء التي تعرض حاليا على شبكتها أو التي لم تعرض حتى الآن ويمكن أن تغطيها لعام كامل مقبل.

وأكد أن الجمهور لن يشعر بأي تأثير بقرار توقفها عن الإنتاج للأعمال الفنية حاليا، لأنها تملك مكتبة كبيرة من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية يمكن أن يشاهدها الجمهور الفترة المقبلة طيلة مدة هذا القرار.

ولفت إلى أن هذه المنصة ستظل جاذبة بصورة كبيرة للجمهور في مصر وخارجها ، عن أي منصة إلكترونية أخرى لتنوعها في الأعمال الفنية التي تقدمها على شبكتها .

