نقابتا الصحفيين والإعلاميين تدينان حادث الواحات الإرهابي

رحاب صبحىنعت نقابتا الصحفيين والإعلاميين الحادث الإرهابى الغشيم الذى حدث أمس فى طريق الواحات، حيث أدانت نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بكل قوة مواصلة الجماعات الإرهابية استهداف تراب مصر العزيزة، والاعتداء بصورة سافرة وغادرة فى مواجهة حماة الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

رحاب صبحى

نعت نقابتا الصحفيين والإعلاميين الحادث الإرهابى الغشيم الذى حدث أمس فى طريق الواحات، حيث أدانت نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بكل قوة مواصلة الجماعات الإرهابية استهداف تراب مصر العزيزة، والاعتداء بصورة سافرة وغادرة فى مواجهة حماة الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وحيت النقابة بسالة رجال الأمن المصريين وإصرارهم على مطاردة فلول الإرهابيين فى عمق جبال الواحات البحرية، مما أدى إلى استشهاد عدد من الضباط والجنود الذين قدموا أرواحهم عن طيب خاطر وهم يؤدون واجبهم الوطنى دفاعا وفداءً لثرى وطنهم الغالى.

وأهابت نقابة الصحفيين بكل المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات أو مظاهر لأية تحركات تثير الريبة للجهات الأمنية المسئولة لأقرب نقطة شرطية أو عسكرية.

كما نعا حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، باسم النقابة شهداء الوطن في حادث الواحات الإرهابي، قائلاً: “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون”، مؤكدا أن سقوط شهداء من رجال الشرطة والجيش لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على اجتثاث الإرهاب الأسود من وطننا الحبيب.

وطالب الكنيسي الإعلام المصرى مساندة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية البواسل فى معركتهم المقدسة لتطهير الوطن من الخونة والمرتزقة.