نقابة صيادلة الإسكندرية تكرم ضحايا فيروس كورونا من أعضائها

تم فى نهاية اليوم الأول من المؤتمر تكريم الصيادلة فى عد

كرمت نقابة صيادلة الإسكندرية ضحايا فيروس كورونا المستجد من أعضائها وذلك على هامش فاعليات مؤتمر الصيادلة السنوي PharmaSummit بالإسكندرية وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

كما تم فى نهاية اليوم الأول من المؤتمر تكريم الصيادلة فى عدد من مستشفيات العزل ومنها مستشفى أبوقير العام، ومستشفى الحميات.

وخلال فاعليات مؤتمر الصيادلة السنوي PharmaSummit بالإسكندرية، و فى يومه الأول، قام الدكتور احمد عليوة أمين عام نقابة صيادلة بورسعيد بعرض لتجربة منظومة التأمين الصحي الشامل، فى محافظة بورسعيد، وكيف يمكن الاستفادة منها بالنسبة لجموع الصيادلة مع قرب تطبيق المنظومة فى محافظة الإسكندرية.

وأوضح عليوه أن هناك صيادلة باتوا يحصلون على مناصب قيادية فى مستشفيات ومراكز تابعة للمنظومةوذلك وفقاً لتأهيلهم، لافتاً إلى أن بعضهم أثبت كفاءة فى عملية القيادة والإدارة، وأن منظومة التأمين الصحي الجديدة تختلف بشكل كبير عن القديمة.

بدوره أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية أن القانون يسمح للصيادلة ببيع الأدوية البيطرية مع بعض الضوابط الخاصة بفصل تلك الأدوية عن بعضها.

وأشار البعض إلى أن الفترة الماضية شهدت ظهور ما يسمى بالصيدلية البيطرية وهو أمر مخالف للقانون، لافتين إلى أن هناك محلات حصلت على تراخيص من وزارة الزراعة كمحلات أعلاف، ويقومون ببيع الأدوية البيطرية.

كماطالب عدد من المشاركين بضرورة العمل على مواجهة هؤلاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتين إلى أن التفتيش الصيدلي ليس له صلاحية الرقابة على تلك الأماكن نظرا لعدم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة.

