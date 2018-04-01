نقابة بورسعيد تقرر رفع قضايا على سلاسل الصيدليات

أحمد صبرىقرر مجلس نقابة بورسعيد رفع قضايا على سلاسل لصيدليات لمخالفتها قانون المهنه رقم 78 / 79 / 80 والتى تتضمن الحبس والغرامة كل من زاول مهنة الصيادلة بدون ترخيص أو حصل على الترخيص لفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، ويحكم بإغلاق المؤسسة موقع المخالفة.جاء هذا الاجتماع بحضور عشرات الصيادلة ف

أحمد صبرى

قرر مجلس نقابة بورسعيد رفع قضايا على سلاسل لصيدليات لمخالفتها قانون المهنه رقم 78 / 79 / 80 والتى تتضمن الحبس والغرامة كل من زاول مهنة الصيادلة بدون ترخيص أو حصل على الترخيص لفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، ويحكم بإغلاق المؤسسة موقع المخالفة.

جاء هذا الاجتماع بحضور عشرات الصيادلة فى الدعوة التى أطلقها المجلس لمناقشة مشكلة تغول سلاسل الصيدليات والتى بدأت تنتشر بقوة فى بورسعيد بعد إقرار البرلمان قانون التأمين الصحي، حيث إن بورسعيد أول محافظة سيطبق فيها القانون.

ويتيح القانون الجديد تعاقد هيئة التأمين الصحى الاجتماعي مع الصيدليات الخاصة وهو ما يجعل الصيدليات تتخوف من منافسة السلاسل لها.

وطالب المجلس بإعادة التحقيق مع الصيدليات المخالفة بلجنة قانونية يراسها مستشار من مجلس الدولة ورفع نتيجة التحقيق الجديدة للجنة آداب المهنة بالنقابة العامة مما يعرض صاحب الصيدلية ومديرها للشطب النهائي والإيقاف عن العمل، وزوال رخصة الصيدلية طبقا لقانون العقوبات.

وفيما يخص التأمين الصحي تم مناقشة قانون التأمين الصحي وقرر المجلس الاتفاق على دعوة السيد وزير الصحة أو من يمثله للقاء صيادلة بورسعيد في أقرب فرصة لإزالة الغموض عن المشروع ومستقبل الصيدليات الأهلية من التعامل وتوفيق أوضاع الصيدليات بما يتناسب ومواصفات الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي للتعاقد مع الصيدليات الأهلية حتى لا يكون حكرا على السلاسل التي تتكالب على دخول محافظة بورسعيد.