نقابة النسيج: صرف حافز إنتاج إضافى بحد أدنى 100 جنيه

بأثر رجعي من يوليو



دعاء حسنى

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عن نجاح النقابة بعد مفاوضات شاقة مع إدارات الشركات التابعة للنسيج وعددهم 32 شركة بمقر الشركة القابضة فى التوصل لصرف حافز إنتاج اضافى شهرى بحد أدنى 100 جنيه لكل عامل من العمال المنتظمين فى شركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال العام .



وأضاف عبد الفتاح إبراهيم فى تصريحات صحفية له اليوم أنه سيتم زيادة الحافز الثابت بداية من شهر يوليو الماضى بأثر رجعى وستكون الزيادة بمقدار 5% لكل 10% زيادة فى الانتاج وفقا لجداول الانتاج التقديرية .



وطالب عبد الفتاح إبراهيم العمال فى مختلف الشركات بزيادة معدلات الانتاج خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هذه الزيادة ستنعكس على رفع حافز الانتاج الذى تم الاتفاق عليه مع ادارات الشركات.



وقال رئيس نقابة الغزل والنسيج أن النقابة العامة حملت على عاتقها مسئولية الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم المالية وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون وبما يتفق مع المصلحة العليا للبلد، مضيفاً أن النقابة تعمل ترسيخ مبدأ المفاوضة الجماعية كطريق لحل أى خلاف بين طرفى الانتاج والوصول لحقوق العمال .



وأوضح أن عمال هم عصب التقدم والتطور لأى بلد وأن منحهم حقوقهم كاملة سيساهم فى زيادة معدلات الانتاج وتفويت الفرصة على الجماعات الارهابية التى تستغل أى خلافات بين العمال والحكومة



