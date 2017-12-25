نقابة النسيج: صرف الدفعة الرابعة من مكافأة عمال الغزل الخميس

إيمان عوف:أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن صرف الدفعة الرابعة من المكافآة السنوية لعمال شركات قطاع الأعمال العام يوم الخميس المقبل ، مضيفا أن وزارة المالية ستقوم بتسليم الشركة القابضة الشيكات الخاصة بالمكافأة يوم الأربعاء على أن تبدأ الشركات فى الصرف للعمال فى اليوم الت

إيمان عوف:

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن صرف الدفعة الرابعة من المكافآة السنوية لعمال شركات قطاع الأعمال العام يوم الخميس المقبل ، مضيفا أن وزارة المالية ستقوم بتسليم الشركة القابضة الشيكات الخاصة بالمكافأة يوم الأربعاء على أن تبدأ الشركات فى الصرف للعمال فى اليوم التالى مباشرة.

وأضاف عبد الفتاح إبراهيم فى تصريحات صحفية اليوم، أن شركات الغزل والنسيج حققت تراجعا فى مقدار الخسائر عن العام الماضى تقدر بقيمة 300 مليون، مضيفا أن ذلك يرجع لتضافر جهود بين النقابة العامة والشركة القابضة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى وتفهم العاملين لمصلحة الوطن وخطة التطوير التى تتبعها الدولة.

وأشار عبد الفتاح إبراهيم إلى أن قطاع الغزل والنسيج قطاع واعد وقادر على تحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة إذا توافرت إرادة لدى الحكومة فى النهوض بذلك القطاع والعودة به إلى سابق عهده، مضيفا أن القطاع قادر كذلك على توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن تعويم الجنيه أثر إيجابيا على قطاع النسيج حيث اتجه عدد كبير من المواطنين لشراء المنتجات المصرية بدلا من المستوردة التى ارتفع سعرها مضاعفا عقب قرار التعويم.

وأوضح أن الدولة تسير فى خطة تطوير قطاع النسيج حيث بدأت بتطوير 4 شركات فى قطاع حلج الأقطان، وستعمل الفترة المقبلة على تطوير شركات النسيج، وذلك ضمن الدراسة التى أعدها مكتب وارنر الأمريكى للنهوض بالشركات.