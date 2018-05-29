نقابة النسيج : إسقاط 8 مليارات جنيه ديون الشركة القابضة على بنك الاستثمار القومي

دعاء حسني أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن وزير القطاع الأعمال العام الدكتور خالد بدوى وقّع بروتوكول تعاون، اليوم، مع الدكتورة هالة السعيد ينص على إسقاط 8 مليارات جنيه ديونًا على الشركة القابضة للنسيج فى بنك…

دعاء حسني





أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن وزير القطاع الأعمال العام الدكتور خالد بدوى وقّع بروتوكول تعاون، اليوم، مع الدكتورة هالة السعيد ينص على إسقاط 8 مليارات جنيه ديونًا على الشركة القابضة للنسيج فى بنك الاستثمار القومي.

وأضاف إبراهيم، فى بيان صحفى له، اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد بقوةٍ اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصناعة النسيج وتوفير كل الإمكانيات من أجل عودتها لمقدمة الصناعات المحلية مرة أخرى.

وأشار إلى أن مكتب وارنر الأمريكي يعمل بشكل منتظم ويسير بخطوات ثابتة فى دراسة تطوير الصناعة، بالتنسيق بين الشركة القابضة والنقابة العامة ورؤساء الشركات التي يتم تطويرها.

وقال إن صناعة النسيج لديها فرصة كبيرة فى تسويق منتجاتها بالداخل، عقب انتهاء خطة التطوير، بالإضافة لقرار الحكومة تحرير سعر الصرف من قبل وزيادة أسعار المنتجات المستوردة من الخارج، موضحًا أن المنتج المصري سيكون سعره أقلَّ بكثير من المستورد، كما أنه يمكن زيادة معدلات التصدير للخارج، مما يسهم فى تشغيل الكثير من الشباب.