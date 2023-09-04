نقابة الموسيقيين تكرم وليد توفيق عن مشواره الفني (صور)

كرمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة نقيب الموسيقين الفنان مصطفى كامل مساء اليوم المطرب اللبناني القدير وليد توفيق عن مشواره الفني الطويل الذي بدأه في فترة الثمانينات وحتى الآن وحقق فيه شهرة كبيرة بلبنان والوطن العربي .

وحضر احتفالية تكريم وليد توفيق اليوم بمقر النقابة بعض أعضاء نقابة الموسيقيين منهم المطرب حلمي عبد الباقي والمايسترو أحمد أبو اليزيد والمسؤول الاعلامي للنقابة طارق مرتضى وغيرهم .

وأعرب مصطفى كامل خلال الاحتفالية عن كون وليد توفيق يستحق التكريم ، لكونه يمثل قيمة فنية وعربية كبيرة ونموذجا يحتذى به لأي مطرب يريد أن يستمر في حياته كفنان ، لافتا الى ان الفنان ليس عبارة عن شهرة ونجومية فقط وانما هو نجاح وقيمة وعطاء كبير .

بينما قال وليد توفيق أنه سعيد بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل ، مشيرا الى أن هذا التكريم لن ينساه أبدا طيلة حياته فالغناء في مصر والنجاح فيها له طعم آخر بالنسبة له.

وأضاف أنه سعيد بنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء وتفاعل الجمهور المصري معه طيلة الحفل .

وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أصحاب السعادة”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

حيث انتهى وليد توفيق من تصوير كليب أغنية “مصر يا أم السلام”، التي قدمها سابقا في الحفلات الغنائية على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.