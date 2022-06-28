نقابة الموسيقيين ترفض استقالة هاني شاكر

أعلنت الساعات الأخيرة نقابة الموسيقيين رفضها تماما لاستقالة المطرب الكبير هاني شاكر الذي أعلنها أمس في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب على الهواء أمام الجمهور المصري والعربي.

وأصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية منذ قليل بيانا هاما بعد اجتماعها الطارئ، معلنين رفضهم التام لقرار استقالة هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين.

كما ناشد مجلس النقابة المطرب الكبير بضرورة إعادة النظر في قراره بالاستقالة الذي فاجأ به الجميع، والعودة لممارسة عمله النقابي مرة ثانية، لاسيما بعد ما حققه من انجازات خلال فترة عمله كنقيبا للموسيقيين لأعضائها بالإضافة لمواجهته للفن الردئ والاسفاف في الوسط الموسيقي، والذي تعرض بسبب محاربته لذلك لكثير من الهجوم والانتقاد على السوشيال ميديا وتطور الأمر للتطاول على شخصه أحيانا من بعض الفئات والأشخاص.