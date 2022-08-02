نقابة الموسيقيين تتخذ أول قرار بعد استقالة هاني شاكر

اتخذ مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قرارا جديدا يلزم فيه الفرق الموسيقية بالسوق الغنائية على ضرورة تشغيل آلات الصولو المتمثلة في القانون والناي والعود والكمان والأكورديون بحد أدنى فردين مع تلك الفرق الموسيقية .

وسيتم تطبيق هذا القرار على كافة الفرق الموسيقية ابتداء من يوم الخميس 11 أغسطس الجاري، وقام بالتوقيع على القرار الجديد سكرتير النقابة أحمد رمضان ورئيس لجنة العمل بها منصور هندي أيضا .

يذكر أنه يعتبر أول قرار تتخذه نقابة المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين الفترة الماضية، بعد الأزمة التي شهدها المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة من أجل اعتذار حسن شاكوش لعازفي الإيقاع بعد الألفاظ التي أهانهم بها منذ عام وتسبب ذلك في إيقافه عن الغناء لمدة 10 أشهر .