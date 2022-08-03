نقابة الموسيقين تلزم الفرق بتشغيل عازفى «الصولو» فى الحفلات

اتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارا جديدا في اجتماع مجلس أدارتها الأخير ، حيث يلزم القرار الفرق الموسيقية بتشغيل آلات الصولو الهامة في العزف الموسيقي أبرزها الناي والقانون والعود والأكورديون بحد أدنى شخصين مع الفرقة الموسيقية ، وهو أول قرار تتخذه النقابة بعد استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقين مؤخرا ، وسيبدأ تطبيق القرار الأيام القادمة .

أكرم عادل : يساهم في تشغيل العديد من العازفين والصوليتسات

يرى الموزع الموسيقي أكرم عادل ان هذا القرار يساهم في تشغيل العديد من العازفين والصوليتسات الأيام القادمة بانفسهم في الفرق الموسيقية .

وأكد أن الفرق الموسيقية في الماضي تعتمد على تشغيل الآلآت الغربية في عزف كل مايتعلق بآلات الصولو ، لافتا الى أنه حينما يكون هناك استخدام لآلة معينة منهم يتم الاستعانة بأصوات هذه الآلة فقط دون تواجد العازفين لتلك الآلات المعروفة بالصولو في الفرق الموسيقية .

طارق مرتضى : هدفه العمل بانتظام في السوق

وعلق المسؤول الاعلامي لنقابة الموسيقين طارق مرتضى ، أن هذا القرار هدفه عودة تشغيل كثير من العازفين لآلات الصولو بالفرق الموسيقية ، بدلا من الاستعانة بهذه الآلات فقط دون وجودهم .

ولفت الى أن القرار تم اتخاذه أمس في اجتماع مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية ، حتى يعود كثير من أعضاء النقابة للعمل بانتظام في السوق الغنائي .