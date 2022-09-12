نقابة المهن التمثيلية : cred راعيا بلاتينيا لمهرجان القاهرة للدراما

أعلنت شركة cred توقيع عقد رعايتها مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، بحضور كل من المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،

حيث تضمَّن التوقيع أن تحظى الشركة بالرعاية البلاتيني للمهرجان، والذي ستقام فعالياته يوم 21 سبتمبر بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمحور المشير بالقاهرة الجديدة، وتنظمه نقابة المهن التمثيلية، ويترأسه الفنان الدكتور يحيى الفخراني.

يأتي قرار cred رعايتها المهرجان في إطار حرصها على دعم الحركة الثقافية والفنية، وإيمانًا منها بأهمية أن تكون جزءًا من المشهد الثقافي والإبداعي ذي الأثر الاجتماعي والإنساني،

خاصة أن الدراما هي جزء من قوة مصر الناعمة التي تشارك بشكل أساسي في تشكيل وجدان المشاهد المصري، وتوثِّق العديد من الأحداث والقضايا التي يمر بها المجتمع المصري.

منصور: ندعم الفن وصناعة الدراما ونهدف للارتقاء بالفنون لإظهار قوة مصر الناعمة

من جانبه أوضح المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، أن رعاية الشركة للمهرجان تأتي في إطار حرصها على دعم وتحفيز صناعة الدراما، وإيمانها بالفن والثقافة المصرية، خاصة أن المهرجان يهدف إلى الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال الدرامية المقدمة على مدار العام.

وأضاف منصور أن الرعاية البلاتينية للمهرجان تؤكد حرص الشركة على دعم الفن المصري باعتباره إحدى ركائز القوة الناعمة لمصر التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي المصري والعربي،

وتشجيع المصريين على تقديم صورة مصر الفنية في أفضل صورة، وتسليط الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الدراما المصرية عبر التاريخ.

زكي: التوقيع يؤكد إدراك القطاع الخاص قضية الوعي الفني المصري

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن التوقيع يؤكد وعي القطاع الخاص بكل مستوياته ومجالات عمله بقضية الوعي الفني وأهمية دعم مثل هذه الأحداث التي تُظهر قوة مصر الناعمة، ومدى المستوى الفني والثقافي الراقي الذي تقدمه الدراما المصرية،

خاصة أن مهرجان القاهرة للدراما يستهدف التركيز على أن الدراما المصرية هي الأساس في صناعة الدراما العربية، وهى التي ساعدت الدراما العربية على الظهور، وأن الأدوار الفنية التي قدَّمها نجوم الدراما المصرية هي المرجع الرئيسي والدائم لفن الدراما العربية.

يقام المهرجان، هذا العام، في نسخته الأولى بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والثقافة وصناع الدراما المصرية، لتقييم الأعمال الدرامية التي عُرضت على الشاشات خلال الموسم الرمضاني الماضي

بالإضافة إلى توزيع جوائز المهرجان على الأعمال الفائزة على مستوى كل الجوائز التي حددتها اللجنة العليا للمؤتمر وأقرَّتها لجنة التحكيم، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد علي.

cred فى سطور

جدير بالذكر أن شركة cred تسعى لتقديم مشروعات عقارية استثنائية ومتميزة تلبي احتياجات عملائهم في ظل المتغيرات الأخيرة التي حدثت بالسوق في الفترة الحالية، اعتمادًا على خبرة القائمين على الشركة في هذا المجال والتي تشمل 400 مشروع، سواء في مصر أو دول الخليج على مدى العقود الأربعة الماضية.

وخلال العام الحالي أعلنت الشركة طرح مشروع “ever”، والذي يقام على مساحة 40 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بموقع إستراتيجي مميز مباشرة على محور 26 يوليو، بجوار مول العرب،

وهو مشروع سكنى تجارى وإداري وطبي وفندقي، بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات، بمبيعات إجمالية تقارب 10 مليارات، ويتكون من 42 مبنى؛ منها 36 مبنى سكنيًّا، والمخطَّط تنفيذه على أربع مراحل.

يتكون المشروع من 3 أجزاء، الأول سكنى مستقل يحتوي على 36 مبنى، بإجمالي 500 وحدة سكنية، وهناك جزء إداري تجاري يقع على مساحة 20 فدانًا،

بينما الجزء الثالث من المشروع عبارة عن برج سكنى تجارى فندقي مستقل، يصل ارتفاعه لنحو 36 مترًا بإجمالي 500 وحدة سكنية فندقية.