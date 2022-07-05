نقابة المهن التمثيلية توقع اتفاقية شراكة حصرية مع «سكنة لتكريم الموتي»

وقعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اتفاقية شراكة مع شركة SOKNA التي تقدم الخدمات الجنائزية الشاملة لتكريم حالات الوفاة وتسهيل الإجراءات على عائلاتهم، لتكون المقدم الحصري للخدمات الجنائزية الشاملة لتكريم أعضاء النقابة.

وتعمل شركة SOKNA على توفير كل الخدمات اللازمة لأعضاء النقابة، بما في ذلك المساعدة في استخراج تصريح الدفن والأوراق الرسمية وتجهيز المتوفى وإعداد المقابر ونقل المتوفى وحجز قاعات العزاء والنعي والصدقات الجارية والهدايا التذكارية، وخدمة العودة إلى الوطن، والتخطيط المسبق للوفاة، وخدمات أخرى، بهدف تكريم حياة أولئك الفنانين الذين طالما أسعدوا مجتمعنا.

كما تقوم SOKNA بتخصيص الاحتياجات اللازمة لاستيعاب ما هو مطلوب للتعامل مع جنازات الرموز الفنية بشكل لائق، ويشمل ذلك تقديم خدمة عالية الجودة ومستوى عالٍ من التنظيم بالإضافة إلى سيارات SOKNA المجهزة بالكامل وفريق مدرب من ذوي المهارات العالية.

وقال الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية: “نحن فخورون بالشراكة مع SOKNA وتقديم جميع مزايا خدماتها لأعضاء النقابة.” .

وأضاف: “نتشارك مع شركة SOKNA نفس الرؤية فيما يتعلق بأهمية تكريم المتوفى، وجعل العملية برمتها سلسة وخالية من المتاعب قدر الإمكان للعائلات والأحباء، ولا أحد يجيد فعل ذلك أفضل من فريق SOKNA.”

وقالت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، “إن احترافية SOKNA واهتمامها بالتفاصيل لا مثيل لهما، ومستوى الخدمة الرائع الذي تقدمه الشركة أُثبت لنا مرارًا وتكرارًا. وقد ظهر هذا بشكل خاص في جنازات العديد من كبار الفنانين مثل؛ سمير صبري وسهير البابلي وعايدة عبد العزيز وجالا فهمي وزكي فطين عبد الوهاب والعديد من الرموز الأخرى التي ساعدتنا SOKNA على تكريمهم.”

وقال أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SOKNA: “سعداء وفخورون بتوقيع هذه الشراكة مع نقابة المهن التمثيلية. نسعى لتقديم خدمة مشرفة لأعضاء النقابة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة ومتطلبات الفنانين والشخصيات العامة؛ مثل مستوى التنظيم، ومستوى الكفاءة العالي لفريقنا، وسلامة وراحة العائلة والأصدقاء وجميع الحضور.”

وأضاف جاب الله: “مهمتنا في SOKNA هي تكريم أحبائنا الذين فقدناهم مع التأكد من عدم استنفاذ العائلة في أي مجهود لوجيستي عند التعامل مع الوفاة، لذا قمنا بإطلاق برنامج التخطيط المسبق حيث يمكن للأشخاص تحديد نوع الخدمة التي يرغبون في تلقيها، حتى تتمكن العائلات من التركيز على ذكريات وإرث أحبائهم.”

منذ إطلاق شركة SOKNA في عام 2020، أقامت الشركة العديد من الشراكات مع أكثر من 20 مستشفى وشركة في القاهرة الكبرى، وتعاونت مع أكثر من 70 متعهد خدمة، وأجرت أكثر من 3000 جنازة.

تتمثل مهمة الشركة في الاعتناء بكل التفاصيل اللوجستية منذ لحظة الفقدان، بالخبرة والتعاطف، مما يتيح لأفراد العائلة راحة البال للتركيز على الأمور الأكثر أهمية ووداع أحبائهم.