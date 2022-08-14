نقابة المهن التمثيلية تنعى ضحايا كنيسة المنيرة بإمبابة

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي بتقديم التعازي للشعب المصري وأسر ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة الذي وقع منذ ساعات قليلة، وأحدث حزنًا كبيرًا للشعب المصري والأخوة الأقباط .

وجاء نص البيان: “بقلوب يعتصرها الألم، تتقدم نقابة المهن التمثيلية، وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى أقباط مصر، والشعب المصري كله في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة بمحافظة الجيزة”.

واختتم البيان: “ندعو الله أن يهون على أسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد فيها، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين ولأاراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.