نقابة الممثلين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

حرصت نقابة الممثلين على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 التي أعلنت نتيجتها من الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم .

وقامت نقابة الممثلين باصدار بيانا تهنئ فيها الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة للبلاد معلقة ” “إننا في هذه المناسبة نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ليعلن إرادته الصادقة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات وحماية أراضيها، وندعو وطننا الغالى لوضع مصر في المكانة التي تستحقها”.

أضاف البيان “حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، تحيا مصر تحيا مصر”.