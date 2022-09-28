نقابة الممثلين تحيل فكري صادق للتحقيق بعد إساءته إلى سعيد صالح

أعلنت نقابة الممثلين مساء اليوم في بيان لها ، عن إحالتها للفنان فكري صادق لجلسة تحقيق عاجلة؛ لمعرفة حقيقة تصريحاته الساعات الماضية أساء فيها للفنان الراحل سعيد صالح .

وأثارت صادق جدلا كبيرا على مواقع التواصل منذ أمس بعد استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي .

وحينما ذكرت له فيلم سلام ياصاحبي الذي شارك فيه وقتها في الماضي قائلا: “أنا بالنسبة لي عادل إمام ، سعيد صالح ممثل عادي في كتير زيه”.

وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا ، كما علقت هند ابنة سعيد صالح قائلة عبر حسابها الشخصي مش هارد عليك تعليقات الناس قايمة بالواجب ” .