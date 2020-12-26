نقابة الممثلين تحذر شركات الإنتاج من فيروس كورونا بعد إصابة فنانين

بعد انتشار الأعداد المصابة داخل الوسط الفني، وكان آخرها الفنانة يسرا، والفنان أمير كرارة، والفنان كريم فهمي، والفنانة السورية جومانا مراد أيضا

أصدرت نقابة الممثلين الساعات الماضية بيانا تحذر فيه شركات الإنتاج المختلفة بمصر بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا العالمي، وذلك بعد انتشار الأعداد المصابة داخل الوسط الفني، وكان آخرها الفنانة يسرا، والفنان أمير كرارة، والفنان كريم فهمي، والفنانة السورية جومانا مراد أيضا.

وقالت نقابة الممثلين برئاسة دكتور أشرف زكي في البيان “انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية فإننا إذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا ، والتى تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها بكل الخير”.

فايزة هنداوي: ليس في البيان أي سيطرة على الشركات الانتاجية والفنانون سيكونون أكثر حرصا

تقول الناقدة فايزة هنداوي إن بيان نقابة المهن التمثيلية الذي أصدرته منذ ساعات، ليس فيه أي سلطة على الفنانين أو شركات الإنتاج كما يتصور الكثيرين.

ولفتت إلى أن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا، يجب أن يكون نابعا من الفنانين والشركات الإنتاجية وليس من نقابة الممثلين لانها لن تستطيع السيطرة على احدا في مواقع تصوير المسلسلات او اي مكان يحدث فيه تجمع فني الأيام القادمة.

وأوضحت هنداوي أيضا أن زيادة أعداد إصابات الفنانين مؤخرا بكورونا، سيؤثر بشكل ما بالطبع على باقي الفنانين بانهم سيكونون حريصون بدرجة اكبر من الفترة السابقة على أنفسهم ولن يحدث مثلما رأينا في مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا، خاصة الذين يقومون بتصوير مسلسلاتهم لموسم رمضان القادم 2021 حاليا .

ونوهت أن العملية الفنية والدراما عبارة عن بيزنيس في النهاية ، وكل منتج بدأ تصوير مسلسله لن يستطيع ايقافه لانه سيخسر اموالا كثيرة بذلك ، لكن عليهم ان يتخذوا الاجراءات الاحترازية بالفعل حتى لاتتعطل العجلة الانتاجية بسبب هذا الوباء بإصابة فنانون اخرون بكورونا.

أحمد سعد الدين: يجب تخفيف المجاميع الكثيرة في مواقع التصوير في المسلسلات

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين انه بيانا شكليا ليس اكثر ، لكن الامر الاهم ان تتخذ شركات الانتاج الحذر من الاصابة بفيروس كورونا بضرورة التخفيف من تواجد مجاميع كثيرة في مواقع التصوير .

وتابع قائلا ان هناك شيئا جيدا ان المسلسلات بدأت التصوير مبكرا قبل موسم شهر رمضان العام القادم 2021 ، لاسيما ان هناك مسلسلات تم الغاؤها العام الماضي مثل مسلسل منى زكي ” تقاطع طرق” .

ويضيف انه كانت هناك تدابير احترازية في مهرجانات القاهرة السينمائي والجونة ايضا عام 2020 ، لكن بعد انتهاء القاهرة السينمائي كانت هناك حفلات فنية مختلفة تواجد فهيا كثير من الفنانين وهذه التجمعات تحدث كثير من الاصابات بالاضافة للتواجد ايضا في اعياد الميلاد من الفنانين .

وقال ايضا على الفنانين ان يحدوا من تصرفاتهم لحماية انفسهم وعدم التواجد وسط تجمعات في الحفلات ، وشركات الانتاج يجب ان تقوم بتعقيم مواقع التصوير والاستوديوهات المختلفة للمسلسلات والاعمال الفنية حاليا خشية الاصابة بهذا الوباء لاي فنان او شخص موجود في التصوير ، حتى لايتعطل اي مسلسل هذه الفترة خاصة ان صناع الاعمال الدرامية يسابقون الزمن للانتهاء منها قبل شهر رمضان القادم .