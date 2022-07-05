نقابة الممثلين تتعاقد مع شركة خاصة لتنظيم مراسم دفن المشاهير

عقد نقيب الممثلين أشرف زكي ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا ، للإعلان عن اتفاقية تعاون مشترك بين النقابة واحدى الشركات الخاصة التي ستتولى تنظيم مراسم دفن جثامين الفنانين والمشاهير الفترة القادمة ، بحيث ستتولى الشركة استخراج تصاريح الدفن وتوفير سيارة نقل الموتى وكذلك حفاظها على خصوصية المتوفي .

من ناحيته أوضح أشرف زكي أن هذا التعاون المشترك بين النقابة والشركة ، يهدف لمنع المندسين ومنتحلي صفة صحفيين الذين يقومون باقتحام الجنازات الخاصة بالمشاهير الفترة الماضية وعدم الحفاظ على خصوصية الموقف وحرمة الموت ، لافتا إلى أنه شاهد ذلك بنفسه في جنازة الفنان الكبير الراحل نور الشريف بقيام أحد الأشخاص بالتقاط صورة سيلفي مع الجثمان وهو شيئ غريب جدا .



وأكد زكي أنه سيتم التعاقد مع طرف ثالث لتأمين وتنظيم الجنازات للمشاهير الأيام القادمة أيضا.

بدورها قالت الفنانة نهال عنبر المسؤول الطبي بنقابة المهن التمثيلية أنها جربت هذه الشركة في جنازة الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي وأحست بكفاءتها في التنظيم .

