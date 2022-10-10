نقابة المعلمين بالإسكندرية تبحث إنشاء قرية سياحية في سيدي عبدالرحمن بعد توقف نحو 6 أعوام

عقدت نقابة المعلمين الفرعية في الإسكندرية ” اليوم ” اجتماعا طارئا لمناقشة مشروعها بأرض سيدي عبدالرحمن التابع للنقابة، في ظل القرارات الخاصة ببناء تلك المناطق.

واتفقت نقابة المعلمين الفرعية على إرسال مذكرات لكافة الجهات المعنية، لتبدأ بالشروع في البناء بالمشروع والذي مضى عليه قرابة 6 سنوات دون أعمال البناء.

وأكدت مصادر بالنقابة أنه من المقرر أن تتماشى الاجراءات التي ستقوم بها النقابة مع القرارات الادراية الصادرة من الجهات المختلفة بالتصريح بالبناء للمشروعات المطلة على الواجهة البحرية لطريق الساحل الشمالي الخاصة بالكثافة الصادرة برقم قيد 14 – 16 – 9 – 93 بتاريخ 16 مايو الماضي .

ومن المعروف أن نقابة المعلمين تستهدف إنشاء قرية سياحية للمعلمين بأرض تابعة لها بمنطقة سيدي عبدالرحمن بالكليو 134 بالساحل الشمالي، حيث قامت بطرح مؤخرا، ما يسمى بإبداء اهتمام على شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في إنشاء المشروع .

وتقع أرض المشروع على مساحة تصل إلى قرابة 180 ألف متر مربع.

يذكر أن قرية سيدي عبد الرحمن هي إحدي قري مركز العلمين شرق مدينة مرسي مطروح في مصر، وتتبع إداريا محافظة مطروح ، وتشتهر منطقه سيدي عبد الرحمن بشواطئها الرائعة، وتقع علي بعد 132 كم غرب الإسكندرية، وحوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من العلمين.

وصدر مؤخرا اشتراطات خاصة ببناء مشروعات بالساحل الشمالي، بحيث يتم سحب الأراضي بتلك المنطقة ما لم يتم الالتزام بتلك الاشتراطات.

وحددت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع الحالات التي تخالف الاشتراطات المعتمدة من الجهات التخطيطية لمنطقة الساحل الشمالي، سواء بمخالفة النسب البنائية، أو الكثافة السكانية وربطها بالمقرر المائي، وقد تصل لسحب أراضي الساحل من ملاكها.

يأتي ذلك وفقًا لما تم إقراره بالقرار الوزاري لكل مشروع، وكذلك الحالات التي تتعدى على الاشتراطات الخاصة بحرم الشاطئ، بعرض 200 متر مع وجود 50 مترًا مطلة على الطرق الرئيسية، ويتم استعماله كطرق فرعية لربط المشروع بالطرق الرئيسية الساحلية.

وكان قد وافق مجلس النواب على نص المادة “95” من مشروع قانون الموارد المائية والري، التي تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة.

كما يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروعات ذات المساحة الصغيرة أقل من 5 أفدنة، أيًا كان نشاطها، كما يتولى الجهاز اعتماد المشروع وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا تزيد النسبة البنائية للنشاط السكني بالدور الأرضى على 50% من قطعة الأرض للمساحات حتى ألف متر مربع .

أما المشروعات الأكبر من 1000م2 وحتى 5 أفدنة، تكون النسبة البنائية لها 30 .

ويقع خليج سيدي عبد الرحمن علي ساحل البحر المتوسط، ويجري الترويج لها باعتبارها منطقة سياحية وذات استثمارات كبيرة في المنطقة.

وتشتهر المنطقة بساحل خليج سيدي عبد الرحمن ذي الرمال البيضاء، ويقع بالقرب منها فندق سيدي عبد الرحمن ونحو 5 قري سياحية، ومجموعة من الفيلات الموجودة بالمنطقة للاصطياف.

ومن أهم المنتجعات في تلك المنطقة ما تقوم شركة إعمار العقارية الإماراتية ببناء منتجع سياحي عالمي كبير باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه مصري قرب المنطقة يعرف باسم “مراسي” علي مساحة 6 ملايين و200 متر مربع تقريبا عند الكيلو 125 بطريق مصر مطروح، ومن المتوقع أن يجذب المشروع عند اكتماله آلاف السياح الأجانب الي المنطقة.