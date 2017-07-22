نقابة المعلمين المستقلة تنفي طلب الانضمام للاتحاد الرسمي

إيمان عوفقال أيمن البيلي، الأمين العام للنقابة المستقلة للمعلمين، إن ما يردده اتحاد عمال مصر حول تقدم النقابة المستقلة بطلب الانضمام للاتحاد العام، حديثٌ عارٍ من الصحة تمامًا.وأشار البيلي إلى أن اتحاد العمال الرسمي يسعى لنشر أكاذيب حول تقدم نقابة المعلمين المستقلة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الع

إيمان عوف

قال أيمن البيلي، الأمين العام للنقابة المستقلة للمعلمين، إن ما يردده اتحاد عمال مصر حول تقدم النقابة المستقلة بطلب الانضمام للاتحاد العام، حديثٌ عارٍ من الصحة تمامًا.





وأشار البيلي إلى أن اتحاد العمال الرسمي يسعى لنشر أكاذيب حول تقدم نقابة المعلمين المستقلة بطلب للانضمام إلى الاتحاد العام للعمال، وأنه تمت الموافقة عليه باجتماع مجلس إدارة الاتحاد، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، وذلك انطلاقًا من الثوابت التى تأسست عليها نقابة المعلمين المستقلة من حيث استقلالية العمل النقابى وديمقراطيته.

وأوضح البيلي أن نقابة المعلمين المستقلة تنظيم نقابى له لائحة تعتبر هى دستور النقابة وتحكم العمل داخل النقابة، ومن ثم لا يحق لأحدٍ مهما كانت صفته أو موقعه داخل النقابة اتخاذ أى قرارات إلا بالرجوع للجمعية العمومية للنقابة، وأنه لم يتم مناقشة موضوع الانضمام إلى الاتحاد العام أو أى اتحاد آخر فى أي من اجتماعات النقابة وطرح عرضها على الجمعية العمومية.