نقابة الفلاحين: 4 بدائل لترشيد استهلاك مياه الري

الصاوي أحمدقال الحاج حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن "إستراتيجية 4 ت" التي تتبناها وزارة الري حتمية، مضيفا أنها تتلخص في 4 اتجاهات: الأول تنقية المياه أو تدويرها لإعادة استخدامها مرة أخري بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحى، والثانى ترشيد استهلاك المياه بالحفاظ علي المياه وعدم إهدارها للا



الصاوي أحمد

قال الحاج حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن “إستراتيجية 4 ت” التي تتبناها وزارة الري حتمية، مضيفا أنها تتلخص في 4 اتجاهات: الأول تنقية المياه أو تدويرها لإعادة استخدامها مرة أخري بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحى، والثانى ترشيد استهلاك المياه بالحفاظ علي المياه وعدم إهدارها للاستفادة من وحدة المياه بأكبر قدر ممكن وعدم الإسراف في استخدامها.

وأوضح أن الاتجاه الثالث هو تحلية مياه البحر عبر محطات والرابع التوعية بأهمية المياه.

وأضاف نقيب الفلاحين أن موقف مصر المائي أصبح خطيرا، حيث أننا الآن تحت خط الفقر المائي، المعروف بـ1000 متر مكعب سنويا للفرد فنصيب المصري الآن تقريبا 600 متر مكعب سنويا.



وأشاد عبد الرحمن بالدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري قائلا إنه رجل مخلص لكن الظروف وتراكم إهدار المياه إضافة لتأثيرات سد النهضة المحتملة جعلته في موقف صعب لا يحسد عليه مطالبا الوزير بعدم النظر لترشيد المياه من جانب واحد وأن يراعي مصالح الفلاحين بقدر الإمكان.